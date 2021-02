VP-Gesundheitssprecherin Schwarz zu rotem Zickzack-Kurs: „Was will die SPÖ?“

Es fehlt parteiintern weiterhin eine gemeinsame Linie im Kampf gegen Corona

Wien (OTS) - „Der rote Zickzack-Kurs der vergangenen Wochen wirft die Frage auf, was die SPÖ denn eigentlich will. Während SPÖ-Chefin Rendi-Wagner immer wieder ihre Warnung vor weiteren Öffnungsschritten erneuert, prescht ihr burgenländischer Parteikollege Hans Peter Doskozil heute mit scharfer Kritik an der eigenen Bundespartei vor und fordert unverzüglich mehr Öffnungsschritte. Es ist absolut bedauerlich, dass es die SPÖ nicht zustande bringt, sich auf einen einheitlichen Kurs zu einigen, sondern viele sozialdemokratische Persönlichkeiten es stattdessen vorziehen, die Krise dafür zu nutzen, um sich persönlich zu profilieren. Vor allem vom burgenländischen Landeshauptmann sind wir dieses Verhalten in den letzten Monaten leider schon gewohnt“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/