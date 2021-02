PULS 24 Bürgerforum am Montag um 20:00 Uhr mit u.a. Stadtrat Peter Hacker: Wie bleiben wir gesund?

Bei Manuela Raidl zu Gast: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Präsidentin Verband der Impfstoffhersteller Renée Gallo-Daniel und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger.

Wien (OTS) - Ein Jahr hält uns die Corona-Pandemie mittlerweile im Griff, doch es gibt einen Lichtblick: Die Impfungen, die uns ein normales Leben ermöglichen sollen werden bereits in einer ersten Phase verteilt. Bürgerinnen und Bürger haben auf PULS 24 die Möglichkeit live mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat zu diskutieren und damit Antworten auf ihre Fragen rund um Gesundheit und Impfung zu bekommen. Schicken Sie Ihre Frage einfach via Mail oder Video an buergerforum@puls4.com.

Für Fragen rund um die verschiedenen Impfstoffe ist die Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller, Renée Gallo-Daniel, bei Manuela Raidl zu Gast.

Nicht nur die körperliche Gesundheit sondern auch die Psyche steht im Mittelpunkt dieses PULS 24 Bürgerforums: Psychotherapeutin und Medizinerin Martina Leibovici-Mühlberger gibt Tipps und erklärt wie man Menschen in der Krise unterstützen kann.



Das PULS 24 Bürgerforum – Wie bleiben wir gesund? – Montag 1.3. um 20:00 Uhr auf PULS 24 und im Livestream in der PULS 24 APP und auf puls24.at



Gäste:

Peter Hacker, Wiener Stadtrat für Gesundheit und Sport, SPÖ

Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller

Martina Leibovici-Mühlberger, Psychotherapeutin und Medizinerin

Moderation: Manuela Raidl

