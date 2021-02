Michael Zentner wird neuer UNIQA Landesdirektor Tirol

Wien (OTS) - Führungswechsel beim Tiroler Versicherer Nummer 1: Ab 01.07.2021 übernimmt Michael Zentner die Leitung der UNIQA Landesdirektion Tirol. Zentner war bisher als Regionalleiter des Exklusivvertriebs im Tiroler Oberland im Einsatz. Als Landesdirektor folgt er Manfred Miglar nach, der künftig als Marktvorstand der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg tätig sein wird.

Miglar leitete Tirols führenden Versicherer seit Oktober 2018. Mit großem persönlichen Einsatz und hoher fachlicher Kompetenz gelang es ihm nicht nur, UNIQA in Tirol erfolgreich durch das Krisenjahr 2020 zu führen und hohe Produktivität sicherzustellen, sondern auch die strategische Transformation im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie UNIQA 3.0 optimal vorzubereiten.

„Die UNIQA Landesdirektion Tirol war bei Manfred Miglar in hervorragenden Händen. Er hat seine Kolleginnen und Kollegen für unsere gemeinsame Arbeit für ein besseres Leben begeistert und insbesondere in der Krisenzeit exzellente Führungsqualitäten bewiesen. Der Wechsel in den Vorstand der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg ist eine Chance für seine berufliche Zukunft und persönliche Weiterentwicklung. Dafür wünschen wir ihm alles Gute“, so Peter Humer (UNIQA Vorstand Kunde & Markt Österreich) zum Abschied von Manfred Miglar.

Der designierte Landesdirektor Michael Zentner ist bereits seit 2011 erfolgreich für UNIQA tätig und war in den letzten Jahren eine wesentliche Stütze des Kernteams der Landesdirektion Tirol. Zentner besitzt umfassende Erfahrungen und Kenntnisse im Vertrieb und somit ein besonderes Verständnis für Kundinnen und Kunden. Er konnte sich in seinen bisherigen Funktionen wertvolles Detailwissen über die UNIQA Vertriebsstrukturen aneignen. Michael Zentner absolvierte an der Donau Universität Krems einen Lehrgang zum Business Manager und hält seit 2017 einen MBA in General Management. Als Vertriebsexperte und Teilnehmer des Programms „Leading Transformation at UNIQA“ wirkte der 36-jährige Tiroler bereits an der Ausarbeitung der neuen Unternehmensstrategie UNIQA 3.0 mit. Nun wird er mit 1. Juli als Landesdirektor die Geschicke von UNIQA in Tirol verantworten.

„Nach vielen erfolgreichen Jahren der Vertriebsarbeit in unterschiedlichen Funktionen fühle ich mit bestens vorbereitet auf die großen Herausforderungen, die vor mir liegen. Ich bin dankbar für die Chance und stolz auf das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Nun freue ich mich darauf, gemeinsam mit meinem hervorragenden Team unseren Beitrag für die Weiterentwicklung von UNIQA zu leisten“, erklärt der designierte Landesdirektor Michael Zentner.

„Um UNIQA in Tirol weiterhin gut durch die Krise führen und die Entwicklungsschritte von UNIQA 3.0 effizient umsetzen zu können, war uns eine Nachfolge aus unserer Mitte besonders wichtig. Mit Michael Zentner haben wir nun einen Landesdirektor, der nicht nur über die notwendige fachliche Kompetenz, sondern auch über einen zielgerichteten Blick für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie für die vor uns stehenden Herausforderungen verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass Michael Zentner UNIQA in Tirol erfolgreich in die Zukunft führen wird und werden ihn dabei tatkräftig unterstützen“, fasst Peter Humer zusammen.

Michael Zentner ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

UNIQA ist in Tirol mit einem Marktanteil von knapp 28 Prozent der führende Versicherer. Zum Jahresende 2020 lag das verrechnete Prämienvolumen bei 368 Millionen Euro. Rund 330 Mitarbeiter und Vertriebspartner betreuen an insgesamt 43 Standorten über 303.000 Kunden.

