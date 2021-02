Großbauer/Hanger/Zarits: NPO-Fonds stärkt weiterhin die gemeinnützigen Vereine und Organisationen

Fonds für Non-Profit-Organisationen ist mit Volumen von 950 Millionen Euro für ganz Europa beispielhaft - Antragsstart für das vierte Quartal 2020 am 5. März

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der für ganz Europa beispielhafte NPO-Fonds stärkt weiterhin die für unsere Gesellschaft so wichtigen gemeinnützigen Vereine und Organisationen und somit auch das Ehrenamt und die Regionen“, betonen die ÖVP-Bereichssprecher für Kunst und Kultur, Maria Großbauer, für Ehrenamt und Gemeinnützigkeit, Andreas Hanger, sowie für Sport, Christoph Zarits. Der Fonds sei ein effizientes Instrument in einer schwierigen Zeit, mit dem Antragsstart für das vierte Quartal 2020 am 5. März setzen Vizekanzler Werner Kogler und Bundesministerin Elisabeth Köstinger einen wichtigen Schritt für das Gemeinwesen und dafür, die Folgen der Corona-Krise abzufedern.

„Musik sowie Kunst und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Identität. In diesen Bereichen ist vieles über Vereine organisiert – ihnen wird jetzt rückwirkend geholfen. Die Bundesregierung leistet damit einen vitalen Beitrag für die Kulturnation Österreich, in der über 2.500 Blasmusikvereine, 3.500 Chöre und eine Vielzahl an Kulturvereinen Traditionen und Kulturgüter pflegen. Sie bekommen auch weiterhin Hilfe, die wirkt und ankommt“, unterstreicht ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer.

Ehrenamts-Sprecher Andreas Hanger ergänzt: „Die Corona-Pandemie hat schwere wirtschaftliche Folgen für die ganze Welt mit sich gebracht. Auch für die gemeinnützigen Vereine und Organisationen und somit für das Ehrenamt, das wesentlich für lebendige Ortsgemeinschaften und entsprechende Infrastruktur ist. Der Start für NPO-Fonds-Anträge für die Monate Oktober bis Dezember 2020 kommt zur richtigen Zeit und zeigt, dass sich Vereine und Organisationen auf uns verlassen können.“

„Bewegung und Sport sind wesentlich für ein gesundes und aktives Leben. Das gilt quer durch alle Altersgruppen. Der Sport wird in Österreich hauptsächlich durch das Vereinswesen getragen – damit diese Strukturen auch für die Zukunft erhalten bleiben, dafür sorgen die Mittel aus dem NPO-Fonds. Sportvereine werden ihre wertvolle Arbeit also weiter leisten können“, sagt ÖVP-Sportsprecher Christoph Zarits.

Die ÖVP-Abgeordneten halten fest: „Gemeinsam und mit Zusammenhalt wird Österreich die Herausforderungen der Corona-Pandemie bewältigen. Damit der Zusammenhalt und die Gemeinschaft in Österreich weiter so stark bleiben, braucht es die gemeinnützigen Vereine und Organisationen, die durch den NPO-Fonds wirksam unterstützt werden.“ Bisher sind bereits rund 19.000 Anträge mit einem Volumen von 341 Millionen Euro bewilligt worden, mit denen beispielsweise Sport- oder Kulturvereinen, Umweltschutz-NGOs und anerkannten Glaubensgemeinschaften bis zu Freiwilligen Feuerwehren geholfen wurde. Die rückwirkende Antragsstellung für das vierte Quartal 2020 ist über die Online-Plattform www.npo-fonds.at ab 5. März möglich.

