Tanner und Schramböck besuchen Lehrlingstestungen im Bundesheer

880 Bewerbungen für 120 Lehrstellen – Sichere Lehrstelle in Krisenzeiten

Wels (OTS) - Heute Freitag besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander die 22 Burschen und Mädchen, die am heutigen Tag ihre Lehrlingstestung absolvieren und auf einen freien Lehrplatz beim Bundesheer hoffen. Entgegen dem österreichweiten Trend, keine Lehrlinge zu finden, haben sich bis Mitte Februar 2021 insgesamt über 1.200 Interessenten für eine Lehrstelle beim Österreichischen Bundesheer gemeldet. Über 880 davon haben sich für die 120 freien Lehrstellen, welche ab September 2021 besetzt werden, beworben.

„Der anhaltende Lockdown und die Corona-Pandemie bringen bei jungen Menschen viele Unsicherheiten mit sich. Manche haben vielleicht sogar ihre Lehrstelle aufgrund der Krise verloren. Umso erfreulicher ist es, dass das Österreichische Bundesheer in der Krise ein sicherer und verlässlicher Partner und Arbeitgeber im Rahmen der Lehrlingsausbildung ist. Ich freue mich sehr, dass es so viele Interessenten gegeben und sich mehr als die Hälfte davon bei unseren Lehrstellen beworben hat“, so Verteidigungsministerin Tanner bei ihrem Besuch.

Gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck überbrachte Klaudia Tanner ihre Glückwünsche für die bevorstehenden Prüfungen: „Ich wünsche allen Prüflingen, die es bis hierher geschafft haben, viel Erfolg bei ihren Aufnahmetestungen und hoffe, den einen oder die andere bald beim Bundesheer begrüßen zu dürfen“, sagt Tanner.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck: „Ich freue mich, dass sich so viele weibliche Lehrlingsanwärterinnen beim Aufnahmetest befinden. Ob in Unternehmen oder beim Bundesheer: Das zeigt, dass unsere Lehrberufe immer attraktiver werden.“

„Bildung und Ausbildung sind die Chancen für junge Menschen, sich für ihre Zukunft zu rüsten. Und die Möglichkeit für jede und jeden Einzelnen, seine Talente zu entfalten. Insbesondere in herausfordernden Zeiten wie wir sie aufgrund von Corona derzeit erleben, ist eine gute Ausbildung der Grundstein für das spätere Leben. Ich wünsche allen Prüflingen viel Erfolg und alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Haberlander.

Von den insgesamt 880 Bewerbungen konnten etwa 440 Bewerberinnen und Bewerber zu den 29 theoretischen Testungen eingeladen werden; etwa 40 Prozent sind weibliche Teilnehmerinnen. In zwei Prüfzentren des Heerespersonalamts (Wien und Wels) finden die theoretischen Lehrlingstestungen statt, deren Ergebnis die Grundlage für das weitere Aufnahmeprozedere bildet. Bis zum heutigen Tag waren 100 gut geeignet, 161 geeignet, 78 vorübergehend nicht geeignet und 100 sind nicht erschienen oder haben ihre Bewerbung zurückgezogen.

Verschiedenste Lehrberufe beim Bundesheer

Derzeit gibt es bundesweit insgesamt 259 Lehrlinge beim Österreichischen Bundesheer, 81 Frauen und 178 Männer. Lehrstellen mit dem größten Anteil an jungen Frauen sind Ausbildungen zur Betriebslogistikkauffrau, Luftfahrzeugtechnikerin oder Verwaltungsassistentin. Unter den Männern sind es die Lehrberufe zum Betriebslogistikkaufmann, Luftfahrzeugtechniker sowie Metalltechnik.

Nach einer erfolgreichen Testung werden das Testergebnis und die vorgelegten Bewerbungsunterlagen an die Ausbildungsstelle, zu welcher sich die Bewerberin bzw. der Bewerber gemeldet hat, weitergeleitet. Die Ausbildungsstelle lädt dann jene, welche aufgrund der vorliegenden Unterlagen überzeugen, zu einer praktischen Testung vor Ort ein. Nach positivem Abschluss dieses Bewerbungsprozesses starten die Lehrlinge österreichweit ab September 2021 ihre Lehre.

In 35 Ausbildungsstellen in fast ganz Österreich werden engagierte Lehrlinge zu Facharbeiterinnen und Facharbeiter ausgebildet. Das Bundesheer sucht jedes Jahr österreichweit Lehrlinge für die Bereiche Betriebslogistik, Luftfahrzeugtechnik sowie Elektronik bis hin zur Gastronomie. Die offenen Lehrstellen werden jeweils ab Mitte Oktober in der Jobbörse der Republik bekannt gemacht unter https://www.jobboerse.gv.at/.

