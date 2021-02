Florian Silbereisen präsentiert: „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“

Am 27. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Florian Silbereisen präsentiert die Stars des Jahres und rollt den roten Teppich aus – für die Künstlerinnen und Künstler des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben!

Auf der Gästeliste für das glanzvolle Schlager-Gipfeltreffen „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ stehen am Samstag, dem 27. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 Andrea Berg, No Angels, Roland Kaiser, Sarah Lombardi, Pietro Lombardi, Giovanni Zarrella, Howard Carpendale, Ross Antony, DJ Ötzi, Draufgänger, Hannah und viele andere.

