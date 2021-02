NEOS zu Perspektive für die Hochschulen: Testparagraphen rasch umsetzen und Testkapazitäten ausbauen

Martina Künsberg Sarre: „Wir haben jetzt die Chance die Durchtestungsrate der 18- bis 30-Jährigen mit niederschwelligen Tests an Hochschulen stark zu erhöhen.“

Wien (OTS) - „Der Plan eines gesetzlichen Testparagraphen für die Hochschulen ist zu begrüßen. Allerdings darf dieser nicht wieder eine Ankündigung bleiben, sondern muss umgehend ausformuliert und beschlossen werden. Das Sommersemester läuft auf den FHs bereits und die Unis stehen in den Starlöchern“, sagt NEOS-Wissenschaftssprecherin Martina Künsberg Sarre nach der Pressekonferenz von Wissenschaftsminister Faßmann zur Perspektive für Hochschulen für das Sommersemester. NEOS haben zur Finanzierung der Mittel für Antigentests an Hochschulen einen Antrag eingebracht. Die NEOS-Wissenschaftssprecherin hätte sich ebenso wie uniko-Präsidentin Seidler gewünscht, dass auch die Hochschulen in die betriebliche Testregelung aufgenommen werden.



Grundsätzlich müssten sich die Hochschulen in den kommenden Wochen überlegen, wie auch die Testkapazitäten an die Rahmenbedingungen angepasst werden können, sagt Künsberg Sarre: „Wir haben jetzt die Chance die Durchtestungsrate der 18- bis 30-Jährigen mit niederschwelligen Tests stark zu erhöhen. Es ist wichtig, dass das Testangebot an den Hochschulen jetzt sinnvoll und rasch adaptiert wird. Ziel muss sein, dass an allen Hochschulen wieder Präsenzunterricht möglich sein kann. Besonders für die vielen Studienanfängerinnen und Studienanfänger muss es endlich ein Präsenzangebot geben.“ Positiv sieht Künsberg Sarre auch die Erhöhung der psychologischen Beratung für Studierende. Anfang März soll es zudem einen digitalen Austausch zwischen NEOS und JUNOS mit Studierenden geben, der zeigen soll, welche zusätzlichen Maßnahmen nötig sind.





Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu