Grüne Wien/Öztaş, Prack: Rot-Pink verhindert finanzielle Unterstützung für Mieter*innen

Wien (OTS) - „Mit der Ablehnung des Wohnkautionsfonds verhindert Rot-Pink die finanzielle Unterstützung zahlreicher Mieter*innen. Gerade für junge Menschen und Jungfamilien stellt die Kaution beim Umzug in die erste eigene Wohnung oder in eine benötigte größere Wohnung eine weitere finanzielle Hürde dar“, sagt Ömer Öztaş, Gemeinderat der Grünen Wien.

In seiner gestrigen Sitzung hat der Wiener Gemeinderat den Antrag der Grünen Wien zur Einrichtung eines Wiener Wohnungskautionsfonds abgelehnt. Auch die SPÖ Wien stimmte gegen den Antrag zur Unterstützung von Mieter*innen. Im Nationalratswahlkampf 2017 und 2019 hatte die SPÖ aber genau einen solchen Wohnkautionsfonds noch selbst eingefordert. Und in Salzburg hat Stadt-SPÖ im zuständigen Sozialausschuss am gestrigen Tag auch für einen Wohnkautionsfonds gestimmt. „Die Wiener SPÖ sieht Mieter*innen wohl für weniger unterstützenswert als ihre Salzburger Genoss*innen“, so Georg Prack, Gemeinderat der Grünen Wien.

„Für viele junge Menschen ist die erste eigene Wohnung ein wichtiger Schritt zur Selbständigkeit. Das zu unterstützen, wäre ein erster wichtiger Schritt gewesen, damit alle Wiener*innen ihr Recht auf leistbares Wohnen wahrnehmen können“, sagt Öztaş.

„Der Wildwuchs bei befristeten Mietverträgen in den letzten Jahren ist eine besorgniserregende Entwicklung und führt zu steigenden Mieten, aber vor allem auch zu wiederholten Anmietungskosten. Der Wohnkautionsfonds wäre da eine willkommene Entlastung für die Mieter*innen“, sagt Georg Prack, Gemeinderat der Grünen Wien.

Das Grüne Modell des Wiener Wohnungskautionsfonds orientiert sich am Grazer Modell. Um allen Menschen das Recht auf Wohnen zu garantieren hat die Stadt Graz 2010 einen sogenannten Wohn-Kautionsfonds etabliert. Dieses Modell entlastet die Bewohner*innen und erleichtert den Zugang zur eigenen Wohnung. Der Sozialausschuss des Gemeinderats der Stadt Salzburg hat gestern einstimmig grünes Licht für einen städtischen Kautionsfonds gegeben.

