SPÖ-Kucher: „Neuerliches Testchaos in Österreich, während Kurz in Deutschland sein ramponiertes Image aufpoliert!“

Wien (OTS/SK) - Die Recherchen der Kleinen Zeitung, wonach die Bundesregierung in Österreich ab Montag zwar endlich gratis Wohnzimmertests für alle versprochen hat, aber gerade einmal 600.000 solcher Tests bestellt hat, verärgern SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher. „Der Bundeskanzler versucht im deutschen Fernsehen sein ramponiertes Image aufzupolieren, während in Österreich alles schiefgeht, was er angreift!“, kritisiert Kucher das nächste drohende Chaos, das die österreichische Bundesregierung hier fabriziert. „Seit Herbst fordert SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, solche Wohnzimmertests für alle gratis und zur einfachen Eigenanwendung zu ermöglichen. Im Jänner gab die Bundesregierung endlich nach und lenkte aufs SPÖ-Konzept ein. Kaum geht es an die Umsetzung durch die Bundesregierung, bricht schon wieder das nächste Chaos aus. Es ist zum Verzweifeln!“, erinnert Kucher daran, dass es vom Impfen bis zu einem Plan, wie man den nächsten Lockdown verhindern will, an allen Ecken und Enden hapert. „Dass in Österreich mehr als 600.000 Menschen wohnen, hätte man wissen können“, legt Kucher nach. ****

Dabei versteht Kucher auch nicht, wieso die Bundesregierung die Tests für jene Menschen nicht ermöglichen will, die ihre Möglichkeit in Anspruch genommen haben, aus der elektronischen Gesundheitskasse ELGA auszusteigen. „Da geht es um den Gesundheitsschutz von uns allen und nicht um durchaus lösbare, technische Details. Jeder getestete Mensch, ist ein gewonnener Schutz“, erklärt Kucher und ergänzt, dass ELGA immer freiwillig konzipiert war und es nicht sein könne, dass jene jetzt bestraft werden, die von einem Recht Gebrauch gemacht haben, das ihnen zusteht. (Schluss) up/lk

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at