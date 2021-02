Toto: Sechsfachjackpot – 55.000 Euro am Wochenende

Solo-Zwölfer mit rund 5.200 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - In der Runde 8A gab es zum sechsten Mal in Folge keinen Dreizehner, und so geht Toto mit einem Sechsfachjackpot und einem gut gefüllten Gewinntopf in die nächste Runde am Wochenende. Beim Dreizehner geht es um rund 55.000 Euro.

Ein Oberösterreicher verpasste nur knapp den großen Gewinn: Er tippte den einzigen Zwölfer der Runde und erhält dafür rund 5.200 Euro. Da er mit dem System 760 erfolgreich war, erzielte er noch zusätzliche Elfer und Zehner und erhöhte damit seinen Gesamtgewinn auf rund 5.400 Euro. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 13, rechnete also nicht mit dem Auswärtssieg von Slavia Prag bei Leicester City.

In der Torwette heißt es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang weiterhin Jackpot, da es keinen Wettschein mit fünf oder vier richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 8B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8A

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 47.251,66 - 55.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.172,00 50 Elfer zu je EUR 22,90 455 Zehner zu je EUR 5,00 303 5er Bonus zu je EUR 3,10

Der richtige Tipp: 1 2 2 2 2 / 1 1 1 1 2 1 X 2 1 1 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 56.360,64 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.377,73 Torwette 3. Rang: 21 zu je EUR 47,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 143.559,93

Torwette-Resultate: 2:1 1:+ 0:1 0:1 0:1

