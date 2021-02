„Haydnregion Niederösterreich" 2021

Eröffnungskonzert als Stream am 7. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem verspäteten Neujahrskonzert „Von Haydn bis Strauss“ wird das diesjährige Klassikfestival „Haydnregion Niederösterreich" am Samstag, 6. März, in der Kulturfabrik Hainburg eröffnet. Das Vienna Ensemble unter dem Dirigenten Michal Juraszek sowie der „ECHO-Klassik“-Gewinner und Stargeiger Yury Revich bringen dabei neben Michael Haydns selten aufgeführtem Violinkonzert in A-Dur MH 207 und der Symphonie Nr. 86 in D-Dur Hob.I:86 von Joseph Haydn auch schwungvolle Polka- und Walzerklänge der Strauss-Dynastie sowie Werke von Fritz Kreisler und Pablo de Sarasate zur Aufführung.

Pandemiebedingt kann das Konzert nicht vor Publikum stattfinden. Um diesen Musikgenuss mit musikalischen Raritäten und beliebten Ohrwürmern dennoch unbeschränkt zu ermöglichen, wird das Festival-Eröffnungskonzert zeitversetzt als Stream ausgestrahlt, und zwar am Sonntag, 7. März, ab 20.15 Uhr kostenfrei unter www.haydnregion-noe.at.

Alle weiteren Veranstaltungen im März müssen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden: Das Konzert „Harmoniemusik zum Frühlingsbeginn“ am Sonntag, 21. März, in der Pfarrkirche Prellenkirchen mit dem Bläserensemble des Originalklangorchesters Barucco sowie die Saisoneröffnung im Haydn Geburtshaus in Rohrau am Sonntag, 28. März, mit dem Vortrag „Auf den Spuren von Maria Anna Haydn“ und dem Konzert „Haydn und die Frauen“ mit Klara Flieder, Christophe Pantillon, Biliana Tzinlikova und Chris Pichler können nicht stattfinden. Es ist beabsichtigt, diese Veranstaltungen in der Saison 2022 nachzuholen; bezahlte Karten werden umgetauscht bzw. rückerstattet. Auftakt des weiteren Programmes ist nach derzeitigem Stand der „Römische Frühling“ am Freitag, 9. April, in der Therme der Römerstadt Carnuntum.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02164/2268 und www.haydnregion-noe.at.

