400 Jugendliche auf digitaler Jobsuche

Lehrlingscasting digital

Eisenstadt (OTS) - Das von der Wirtschaftskammer mit Unterstützung des AMS und der Bildungsdirektion Burgenland initiierte Projekt „Lehrlingscasting“ fand heuer online statt. 148 lehrlingssuchende Unternehmen und 400 Jugendlichen nutzten die Gelegenheit.

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, Burgenlands Unternehmer suchen Nachwuchs, die Corona-Krise änderte nichts daran. „Anstatt jedoch nur über den Fachkräftemangel zu jammern, stellen wir uns auch während der Corona-Krise den Herausforderungen und bringen Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch, heuer besser gesagt an einen PC“, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

Nach dem ersten Online-Casting kann Bilanz gezogen werden: Rund 400 Jugendliche nahmen an den Castings teil, darüber hinaus haben die Jugendlichen ca. 800 Bewerbungen abgegeben. Das digitale Lehrlingscasting führt Angebot und Nachfrage zusammen. Potenzielle Lehrlinge sollen die Möglichkeit erhalten mit verschiedensten Lehrbetrieben erste digitale Bewerbungsgespräche zu führen.

Jeder kann sich um Lehrstelle bewerben

Nemeth: „Auch nach dem Casting gibt es noch viele Lehrplätze. Es ist völlig egal, ob man direkt aus der Schule kommt, die Schule abgebrochen hat oder ganz einfach einen neuen Beruf erlernen möchte. Burgenlands Unternehmer bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten.“

Alle am Lehrlingscasting teilnehmenden Betriebe mit den Lehrstellenangeboten sind weiter auf der Webseite wko.at/bgld/lehrlingscasting zu finden. Initiativbewerbungen sind weiterhin möglich!

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Burgenland

Kommunikation

05 90907-4511

kommunikation @ wkbgld.at