Neues Erfrischungsgetränk MIIND startet mit vollem Elan ins Jahr 2021. –

„Open your MIIND!“

Wang / Wien (OTS) - Mit einem markanten Neuauftritt und einer starken Markenstrategie startet das neue, muntermachende Erfrischungsgetränk MIIND ab März mit verschiedensten Kommunikationsaktivitäten voll durch. MIIND ist ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit natürlichen Zutaten in der 250 ml Alu-Dose. Die einzigartige Kombination aus Zitrone und Melisse, versetzt mit natürlichem Koffein aus der Kaffeebohne und österreichischem Hochquellwasser, gibt dem Getränk seinen leichten, erfrischenden Geschmack. Vegan und mit nur 4g Zucker (18 kcal) pro 100 ml. Ein belebendes Erfrischungsgetränk, das über den ganzen Tag verteilt ohne schlechtes Gewissen getrunken werden kann – am besten eiskalt.

„Stay focused!“: Neuer Markenauftritt made by Cayenne

Im Herbst 2020 wurden Markenpositionierung und -Strategie erarbeitet sowie eine erste breitenwirksame, kampagnenfähige Kreativlinie von der Wiener Marketingagentur Cayenne entwickelt. Das markante Branding ist eine der großen Stärken der Marke. Der visuelle Auftritt ist clean, reduziert und stellt das Produkt in den Mittelpunkt. Die blauen Farben sowie der Diamant als Key-Visual spiegeln Reinheit, Klarheit und Fokus wider. Zusatzelemente, wie die konzentrischen, hypnotischen Wellen, die energetisch vom Produkt aus entspringen, folgen dieser Systematik. Visuell begeben wir uns auf die sprichwörtlich „MIIND-öffnende Reise“. „OPEN YOUR MIIND“ ist eine Haltung, die auffordert, frei zu denken, offen für Neues zu sein und Grenzen neu zu definieren. Der Slogan begleitet den kommunikativen und visuellen Auftritt.

Die Konsumanlässe sind vielfältig, somit auch die Zielgruppen. Egal ob an heißen Sommertagen, nach körperlicher Anstrengung, im täglichen fordernden Arbeitsleben oder fürs Studentenleben. Der Claim „Stay Focused“ verspricht den Konsumenten mentale Leistungsfähigkeit und 100% Erfrischung den ganzen Tag über. „Der markante, neue Auftritt inszeniert vor allem unser Produkt auf sehr impactstarke Weise und zieht alle Blicke auf sich. Die Message ist ganz klar: Mit MIIND bleibt man den ganzen Tag über fokussiert und erfrischt!“, so MIIND Co-Founder Philip Obermüller. „Cayenne hat unseren Markenkern und unser Produkt auf Anhieb verstanden und wir sind fest vom Erfolg des neuen Markenauftritts überzeugt“, zeigt sich Obermüller erfreut.

MIIND erfrischt auch Umsätze am LEH

Mit ganzjähriger Werbeunterstützung setzt MIIND vor allem Impulse am POS. Der Werbeauftritt im ersten Halbjahr umfasst 16 Bogen-Plakate an ausgewählten LEH Standorten in der Ost-Region, laufende Sonderplatzierungen und Aktionen im LEH, Brandings auf 600 Selecta-Automaten sowie reichweitenstarke Online-Flights mit interaktiven, innovativen Werbeformaten. Darüber hinaus ist im Sommer eine Sampling-Tour durch Österreichs See- und Schwimmbäder geplant. Social Media ergänzt den crossmedialen, integrierten Kommunikationsansatz. Die Dose mit dem prägnanten Design ist mittlerweile schon in über 800 Filialen österreichweit erhältlich. Unter anderem in vielen SPAR-, ADEG-, MERKUR- und BILLA-Filialen. Der Online-Shop auf miind.at dient als zusätzlicher interner Vertriebskanal.

