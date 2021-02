Zwei Straßen in Niederösterreich gesperrt

In einzelnen Regionen Bodennebel

St. Pölten (OTS) - Im gesamten Landesgebiet gibt es heute überwiegend trockene bis vereinzelt nasse Fahrbahnen. Im Raum Lilienfeld und Gutenstein kommt es an exponierten Stellen vereinzelt zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange.

Wegen Baumbruch gesperrt ist aktuell die L 1012 zwischen Immendorf und Untermarkersdorf/Hadres. Auch der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March ist aufgrund von Hochwasser gesperrt. Im Raum Bruck an der Leitha, Mödling, Kirchberg, Tulln, Gänserndorf, Groß Enzersdorf, Laa an der Thaya, Mistelbach, Poysdorf, Wolkersdorf, Zistersdorf, Hollabrunn, Korneuburg, Krems, Dobersberg, Horn, Raabs an der Thaya, Sierndorf und Atzenbrugg kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh von -4 Grad in Gutenstein bis +11 Grad in Aspang.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

