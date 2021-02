illycaffè SpA gibt das Closing des strategischen Investments mit Rhône Capital bekannt

Triest/New York/London (OTS) - In Übereinstimmung mit der am 21. November 2020 unterzeichneten Vereinbarung hat illycaffè SpA heute den Abschluss des Verkaufs eines Anteils von 20% von illycaffè SpA, einer weltweit führenden Premium-Kaffeemarke mit Sitz in Triest, Italien, durch die Gruppo Illy an Tochterunternehmen von Rhône Capital bekannt gegeben (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „Rhône“), einem globalem Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit europaweiter, nordamerikanischer oder transatlantischer Präsenz.

illycaffè wählte Rhône als strategischen Partner, um das Unternehmen in die nächste Phase des internationalen Wachstums, insbesondere in den USA zu führen. Die Partnerschaft mit Rhône ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um das Unternehmen weiter zu stärken und Ressourcen für die Umsetzung der langfristigen Pläne des Unternehmens bereitzustellen, die auch einen möglichen zukünftigen Börsengang beinhalten könnten.

