Telefonieren mit Handicap: Gesamtnote "Gut" für Austria-Smartphone

Das einfach zu bedienende Senioren-Smartphone emporiaSMART.4 aus Österreich konnte bei der Stiftung Warentest überzeugen.

Linz (OTS) - Die Stiftung Warentest hat unter dem Titel „Telefonieren mit Handicap“ 15 einfache Handys, Hybrid-Handys und Smartphones umfassend getestet. Lediglich drei Anbieter konnten mit einem ihrer Produkte die Gesamtnote „Gut“ für sich verbuchen, darunter der österreichische Hersteller emporia.

Das Linzer Unternehmen emporia konnte die strengen Tester mit dem emporiaSMART.4 überzeugen. Das einfach zu bedienende Smartphone wurde mit der Gesamtnote „Gut“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Täglicher Gebrauch“ gab es überdies ein „Sehr gut“.

Besonders gefallen hat den Testern auch die Handhabung, wobei hier vor allem die gedruckte Gebrauchsanleitung und die Hörgeräte-Tauglichkeit hervorgehoben wurden.

Punkten konnte das emporiaSMART.4 auch in der Kategorie „Haltbarkeit“ (Note „gut“) und bei Ausstattungsmerkmalen wie „Hohe Sprachqualität / VoLTE, Sprachwahl oder Notruffunktion.

Ebenfalls in der Wertung war das emporiaTOUCHSMART, ein Tastenhandy mit Touchscreen, eigener WhatsApp-Taste und Direkttaste für die Kamera. Dieses so genannte Hybrid-Handy wurde in der Kategorie Handhabung ebenfalls mit der Note „Gut“ (2,2) ausgezeichnet.

emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter: „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Diese gute Bewertung in den unterschiedlichsten Kategorien unterstreicht unsere jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit und zeigt, wie nahe wir mit unseren Produkten an der Zielgruppe sind.“

Das emporiaSMART.4 ist im Fachhandel und online um 169 Euro, das emporiaTOUCHSMART um 96 Euro erhältlich.

