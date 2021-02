Kultusministerin Raab würdigt verstorbenen Lazaristen P. Kangler

Begräbnis für langjährigen Direktor des Österreichischen St. Georgs Kollegs in Istanbul am 26. Februar - Ministerin Raab: "Mit P. Kangler verlieren wir einen allseits respektierten Experten, der sich stets für einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe starkgemacht hat"

Wien/Istanbul (KAP) - Betroffen über den Tod des langjährigen Direktors des Österreichischen St. Georgs Kollegs in Istanbul, P. Franz Kangler, hat sich Kultusministerin Susanne Raab gezeigt. "Mit P. Kangler verlieren wir einen allseits respektierten Experten, der sich stets für einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe starkgemacht hat. Meine Gedanken und mein Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seinen Nächsten, Freunden und Weggefährten", so Raab wörtlich am Donnerstag gegenüber Kathpress. Der seit Jahrzehnten in seiner zweiten Heimat Istanbul lebende Türkei-Experte habe als starke Stimme für die Christen in der Türkei sowie als Brückenbauer zwischen den Kulturen und Religionen gegolten, hob die Ministerin hervor.

Kangler war am Dienstag, 23. Februar, im 71. Lebensjahr verstorben. Das Requiem für den Verstorbenen findet am Freitag, 26. Februar, um 10.30 Uhr (Ortszeit, in Österreich um 8.30 Uhr) in der St. Georgskirche in Istanbul statt. Im Anschluss wird Kangler auf dem Friedhof Feriköy bestattet. Es gibt eine Online-Übertragung vom Requiem und der Beisetzung.

