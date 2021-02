„Marsgast“ bei „Was gibt es Neues?“ am 26. Februar in ORF 1

Mit Lainer, Beimpold, Kristan, Gernot und erstmals Lydia Prenner-Kasper

Wien (OTS) - Die lästigen kleinen Pokémons sind 25 Jahre alt geworden! Das Sendungsthema von Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 26. Februar 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 ruft Kindheitserinnerungen bei manchen seiner Gäste hervor – zum Beispiel bei Lydia Prenner-Kasper, die ihre Premiere im Rateteam feiert. Und das mit Begriffen wie dem „Marsgast“! Darüber rätseln weiters Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Alex Kristan und Viktor Gernot.

Arabella Kiesbauer stellt zum Auftakt von „Starmania 21“ schließlich die Frage nach der Herkunft des Ausdrucks „beleidigte Leberwurst“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at