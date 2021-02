AVISO: Bundesministerin Tanner bei Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 26. Februar 2021, um 12:00 Uhr, mustern 654 Soldatinnen und Soldaten der Heeresunteroffiziersakademie im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef Robert Brieger am Sportplatz der Towarek-Schul-Kaserne in Enns aus. Im Rahmen der Ausmusterung erhalten die 613 Männer und 41 Frauen ihren ersten Unteroffiziersrang ‚Wachtmeister‘.



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 25. Februar 2021, 16:00 Uhr, bei Oberst Gerhard Oberreiter unter +43 (0)664-622-7305 bzw. gerhard.oberreiter @ bmlv.gv.at verpflichtend.



Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Geländes ist nur mit einem negativen Test gestattet. Sollten die teilnehmenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter kein gültiges Attest besitzen, so können sich diese mittels Antigen-Test vor Ort testen lassen.



Zeit & Ort

26. Februar 2021, ab 11.30 Uhr

Sportplatz der Towarek-Schulkaserne;

Forstbergstraße 20, 4470 Enns

