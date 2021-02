FPÖ-Schalk: „Öffnung der Gastronomie und Hotellerie muss sofort erfolgen!“

Freiheitliche begrüßen Kritik der Wirtschaftskammer und fordern umgehende Öffnung.

Graz (OTS) - Im Rahmen einer Presseaussendung forderten der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk sowie Tourismusobmann Hans Spreizhofer, namhafte Mitglieder der steirischen ÖVP konkrete Schritte zur Öffnung der Gastronomie und der Tourismusbetriebe. Laut einer aktuellen „market“-Umfrage würden 66 Prozent der Steirer eine weitere Öffnung von Betrieben unterstützen. „Der Wirtschaftskammerpräsident und der Tourismusobmann üben zurecht Kritik an der Lockdown-Politik der Bundesregierung“, so FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Ewald Schalk. „Unsere Wirte und die gesamte Tourismusbranche haben lange genug unter den nicht nachvollziehbaren Regelungen aus Wien gelitten. Ihnen Woche für Woche Hoffnung auf eine baldige Öffnung zu machen, nur um diese umgehend wieder zu zerschlagen, ist ein Hohn für unsere fleißigen Gastronomen und Touristiker. Die geforderten Eintrittstestungen sind eine Schnapsidee und strikt abzulehnen“, so Schalk weiter, der eine sofortige Öffnung einfordert. „ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl ist angehalten, sich für eine sofortige Öffnung der Gastronomie und Hotellerie im Sinne der heimischen Betriebe einzusetzen“, so der freiheitliche Wirtschaftssprecher abschließend.

