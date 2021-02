Blackout der Mobilitätswende - Leitartikel der Wirtschaftsnachrichten Süd

Jetzt wird's ernst. Der Elektromobilität droht ein volkswirtschaftliches und klimapolitisches Blackout, wenn die Politik jetzt nicht handelt.

Graz (OTS) - In der aktuellen Ausgabe vom Feburar 2021 greifen die Wirtschaftsnachrichten-Süd das Thema Energie- und Mobilitätswende auf und weisen auf den akuten Handlungsbedarf hin, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze für die Automobilindustrie langfristig in Österreich zu erhalten. Neben dem Infrastrukturausbau ist auch eine Attraktivierung des Standortes dringend notwendig. Wie eine Studie zu den Wertschöpfungspotenzialen der Elektromobilität im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz (vorgestellt am 21.Jänner 2021) aufzeigt, gibt es erheblichen Handlungsbedarf bei der Qualifizierung von Fachkräften und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie der Erneuerbaren Energien.

Das "Jobpotenzial" der Elektromobilität ist daher unter Vorbehalt zu sehen und hängt von den Rahmenbedingungen ab, die die Politik schaffen muss. Medial wird dieses Thema aktuell zu wenig kritisch hinterfragt. Die aktuellen politischen Maßnahmen hinsichtlich Energie- und Mobilitätswende sind nicht ausreichend, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich tatsächlich zu garantieren. Es fehlt ein Masterplan für die Energie- und Mobilitätswende, der alle Akteure der Energie- und Automobilwirtschaft einbindet.

Zur Coverstory: Blackout der Mobilitätswende

