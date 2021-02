50 Mio. Vergleiche und Kunden-Champion 2021: durchblicker weiter auf Wachstumskurs

Wien (OTS) -

durchblicker als „Branchen-Champion 2021“ in mehreren Sparten gekürt. Höchste Kundenzufriedenheit und Nr. 1 unter Vergleichsportalen für Finanzen, Versicherungen, Mobilfunk und Strom. Corona-Jahr 2020: ÖsterreicherInnen sparten 70 Mio. Euro durch Tarifvergleiche auf durchblicker.at.

Wien, am 25. Februar 2021 – durchblicker, Österreichs größtes Tarifvergleichsportal, darf sich auch 2021 zu den Top 10 der beliebtesten Unternehmen des Landes zählen. Auch heuer ist die Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) gemeinsam mit dem Magazin „News“ der Frage nachgegangen, welche Unternehmen und Branchen bei Österreichs Konsumentinnen und Konsumenten in puncto „Kundenzufriedenheit“, „Kundenservice“, sowie „Preis-/Leistung“ besonders gut abschneiden und hat dazu im Rahmen ihres jährlichen „Branchen-Monitors 2021“ die Top 300 Unternehmen des Landes ermittelt.

Besonders erfreulich: Nicht nur, dass durchblicker in diesem Jahr wieder als „Kunden-Champion 2021“ ausgezeichnet wurde, mit Platz 9 befindet sich das Tarifvergleichsportal landesweit ebenfalls erneut unter den Top 10 der beliebtesten heimischen Unternehmen. Zusätzlich darf sich durchblicker auch heuer wieder „Branchen-Champion“ in den Sparten „Geld, Banken & Versicherung“, „Kommunikation, Medien & Unterhaltung“ sowie „Wohnen und Leben“ nennen und ist damit die klare Nummer 1 unter den Vergleichsportalen für Finanzen, Versicherungen, Mobilfunk und Strom.

Wachstumskurs: durchblicker knackt 50-Mio. Marke an Tarifvergleichen



Doch nicht nur über die neu erworbenen Unternehmensauszeichnungen darf sich durchblicker aktuell freuen. Auch das krisengebeutelte vergangene Jahr war für das Tarifvergleichsportal durchwegs ein positives. Mit intensiver Marktbeobachtung, laufend verbesserten Tarifvergleichsrechnern und aufgestockten Expertenteams verhalf durchblicker den Österreicherinnen und Österreichern im letzten Jahr zu einer Gesamtersparnis von 70 Mio. Euro. Dadurch konnte durchblicker auch in einzelnen Segmenten stark zulegen, wie z.B. im Bereich Strom & Gas, wo durchblicker zuletzt sogar einen Marktanteil von 30,5 % erreichte. Im Februar 2021, dem elften Jahr seit Gründung des Start-ups, hat durchblicker nun die 50-Millionen-Marke an bisher getätigten Tarifvergleichen geknackt.

Reinhold Baudisch, Gründer und Geschäftsführer von durchblicker: „Gerade das letzte Corona-Jahr war für viele Menschen finanziell besonders herausfordernd. Für uns galt daher mehr denn je, Konsumentinnen und Konsumenten bei der Optimierung ihrer Fixkosten verlässlich und schnell mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Diese Top-Ergebnisse zeigen uns nun, dass wir mit unserem Ansatz, auf Expertenberatung in Kombination mit einfach zu bedienenden Tarifrechnern zu setzen, richtig liegen. Wir möchten uns bei allen Konsumentinnen und Konsumenten für ihr Vertrauen in uns – speziell im letzten Jahr – sehr herzlich bedanken.“

Branchen-Champion 2021: durchblicker mit Top Bewertungen bei Versicherungen & Finanzen



Im Ranking zum „Branchen-Champion 2021“ konnte durchblicker in allen Sparten jeweils zwischen 8,1 und 8,29 von 10 möglichen Punkten erzielen. Damit erreichte das Tarifvergleichsportal auch dort höchste Kundenzufriedenheit, wo sie tendenziell eher schlecht ausfällt – im Versicherungs- und Bankensegment. So wurden Versicherungen – ähnlich wie im letzten Jahr – nur mit 6,6 - 7,6 Punkten und Banken mit 6,5-7,7 Punkten bewertet. durchblicker hingegen schnitt in allen drei Kategorien mit jeweils über 8 Punkten ab. Ähnlich ist das Bild im Energie- und Telekomsektor. „Gerade bei komplexen und emotional sensiblen Produkten, wie den eigenen Finanzen oder dem eigenen Versicherungsschutz benötigen Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur Transparenz über ihre Möglichkeiten, sondern unabhängige, umfassende und vor allem verlässliche Kundenberatung und -betreuung. Wir erweitern laufend unser Pool an Experten, um auch bei einem erhöhten Ausmaß an Anfragen verlässlich beraten zu können. Wir freuen uns sehr, dass unser Kundenservice bei Konsumentinnen und Konsumenten auch so positiv ankommt und intensiv genutzt wird“, so Baudisch.

ÖGVS-Befragung zum „Branchen-Monitor 2021“

Der jährlich durchgeführte „Branchen-Monitor“ ist das größte österreichweite Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis. Mittels repräsentativer Online-Befragung wurden 2021 insgesamt 320.000 Kundenmeinungen zu 1.877 Unternehmen aus 175 Branchen erhoben. Neben den Top 300 Unternehmen, welche auch den Titel „Kunden-Champion 2021“ tragen dürfen, wurden auch die „Branchen-Champions 2021“ – zwischen 3 und maximal 5 Unternehmen je Branche – erhoben. In die Beurteilung einbezogen wurden ausschließlich Bewertungen von Verbrauchern, die in den vergangenen drei Jahren Kunden des jeweils zu beurteilenden Unternehmen waren. In der Auswertung berücksichtigt wurden dabei nur jene Unternehmen, für die je mindestens hundert Bewertungen abgegeben wurden.

Details zur Studie der ÖGVS sind online abrufbar unter www.qualitaetstest.at/awards/branchenmonitor-2021/

Über durchblicker

durchblicker ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so mehrere Tausende Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

Rückfragen & Kontakt:

durchblicker.at | YOUSURE Tarifvergleich GmbH

Mag. Reinhold Baudisch, MBA

Geschäftsführer durchblicker.at

+43 1 3060900-221

Mobil: +43 699 17180604

r.baudisch @ durchblicker.at

www.durchblicker.at