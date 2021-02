AVISO, PK, 2. März: Aktueller Bericht über antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Spitzenpolitik

Wien (OTS) - Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch präsentiert ihren aktuellen Bericht über antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Spitzenpolitik. Der Bericht dokumentiert und analysiert mehr als 90 antimuslimisch-rassistische Äußerungen und Vorfälle in der politischen Sphäre im Jahr 2020. Ein treibender Faktor für Kampagnen gegen Musliminnen und Muslime war die Corona-Pandemie, die in mehreren Wellen für Neid- und Feindbildrhetorik missbraucht wurde. An der Präsentation des Berichts nimmt als externe Expertin die Kulturwissenschaftlerin Dr.in Judith Kohlenberger teil. Darüber hinaus hat SOS Mitmensch Sihaam Abdillahi und Muhammed Yüksek zur Präsentation eingeladen, da beide unmittelbar und persönlich im Jahr 2020 von antimuslimisch-rassistischen Äußerungen und Kampagnen von Seiten der Politik betroffen waren.

Bericht über antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Spitzenpolitik

