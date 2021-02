VP-Währing: Anwohnerparken beim WIFI jetzt umsetzen!

Unzumutbare Situation für Anrainer - BV-Nossek soll Josefstadt folgen

Wien (OTS) - "Die Stellplatzsituation im dicht besiedelten Gebiet Währings zwischen Gürtel und Martinstraße/Gymnasiumstraße gerade in den Abendstunden, oder bei Betrieb der Volksoper, oder der FH Wien der WKW, ist unzumutbar. Die AnwohnerInnen brauchen eine rasche Lösung dieser Situation. Anwohnerparken ist in Wien im dicht besiedelten Gebiet üblich und verbreitet", so Bezirksparteiobmann Johannes Schreiber.



Die grüne Bezirksvorstehung in der Josefstadt hat in einer vergleichbaren Lage bereits gehandelt: "Wir freuen uns sehr über das Umdenken der Grünen in der Josefstadt. Bezirksvorsteher Martin Fabisch hat hier eine sehr gute Entscheidung im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner der Josefstadt getroffen. Dem Beispiel des grünen Bezirksvorsteher-Kollegen soll nun auch Bezirksvorsteherin Silvia Nossek folgen. Der Evaluierungsantrag wurde im Dezember von den Grünen Währing abgelehnt, die Mehrheit im Bezirk hat jedoch für den Antrag der Neuen Volkspartei Währing gestimmt. Anwohnerparken muss jetzt in Währing umgesetzt werden", so Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Oliver Möllner.



In den letzten Jahren hat die neue Volkspartei Währing einige Anträge und Anfragen in der Währinger Bezirksvertretung zu diesem Thema gestellt. Der letzte Antrag zu dieser Causa wurde bei der Bezirksvertretungssitzung im Dezember 2020 eingebracht und mehrheitlich angenommen. "Auf Antrag der ÖVP wird nun die Evaluierung geeigneter Bereiche für Anwohnerparkzonen in Währing geprüft. Die Umsetzung solcher Zonen erfolgt jedoch besser gestern als heute", so Klubobfrau Beate Marx und Bezirksrat Michael Richter.



