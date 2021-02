Geplante PK zu neuen Details des Wiener Impfplans auf kommende Woche verschoben

Wien (OTS) - „Wir hatten ursprünglich vor, morgen in einer Pressekonferenz über den Wiener Impfplan für die kommenden Wochen zu informieren, da sich aber abzeichnet, dass sich die Position des nationalen Impfgremiums zum Impfstoff von AstraZeneca ändert – was ich sehr begrüße – werden wir die geplante Pressekonferenz auf kommende Woche verschieben, um die Entscheidung des Impfgremiums abzuwarten und allfällige Änderungen in unserem Impfplan einzuarbeiten“, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

