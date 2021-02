Die Corona-Krise aus Sicht der Betriebsräte: Kurzarbeit, Home-Office und wirtschaftliche Perspektiven

Linz (OTS) - Fast 500 Betriebsratsvorsitzende oberösterreichischer Unternehmen haben sich an der Betriebsrätebefragung des Instituts für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) beteiligt. Im Zentrum standen ihre Erfahrungen mit dem Covid-19-Kurzarbeitsmodell und der Arbeit im Home-Office. Auch ihre Einschätzungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Perspektiven und notwendigen Maßnahmen nach dem Ende der Corona-Krise wurden erhoben. In einer Online-Pressekonferenz am Montag, 1. März 2021, um 11 Uhr informieren wir Sie über die Befragungsergebnisse und präsentieren Ihnen unsere Schlussfolgerungen für den Arbeitsalltag nach Corona.



stehen Ihnen als Gesprächspartner/-in AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag.a Bettina Csoka, Leiterin der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

