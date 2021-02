Pflegeheime: Pensionistenverband fordert TÄGLICHE Besuchsmöglichkeiten

Und auch die Besuchsmöglichkeit von MEHREREN Angehörigen

Wien (OTS) - Dem Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) sind die Ankündigungen von Sozialminister Anschober zu Erweiterungen der Besuchsmöglichkeiten in Senioren- und Pflegeheimen zu wenig weitgehend. Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka: „Mit dem Fünffach-Schutz - also Impfung, negativer Test der Besucher, FFP2-Masken, Abstand und Desinfektion – muss es möglich sein, dass es tägliche Besuchsmöglichkeiten gibt und auch auch von mehreren Personen.“

Kostelka berichtet, dass viele Betroffene – Heimbewohner und Angehörige – unter den restriktiven Beschränkungen (derzeit nur EINE Person pro Woche für 30 Minuten!, Anm.) leiden. „Oft ist es so, dass die Tochter ihre Mutter zwar einmal in der Woche kurz besuchen darf. Was ist mit den Enkerln oder anderen Verwandten? Da gab es seit Monaten keine Kontakte mehr! Diese Einschränkungen sind nicht mehr tragbar! Es muss mehr Besuchsmöglichkeiten geben und zwar täglich und auch die Besuchsmöglichkeit von weiteren Angehörigen“, so der Pensionistenverbands-Präsident.

Kostelka hat dies Gesundheitsminister Anschober in einer Mail-Nachricht heute mitgeteilt.

