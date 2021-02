EU-Aufbaufonds – SPÖ kritisiert: Regierung zwei Monate vor Fristende immer noch planlos

SPÖ-Finanzsprecher Krainer: "Regierung setzt drei Milliarden Euro für Klimaschutz und Arbeitsplätze aufs Spiel"

Wien (OTS/SK) - Die österreichische Bundesregierung hat bis heute kein einziges Projekt benannt, das mit den drei Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds umgesetzt werden soll. Die Frist für Einreichungen endet am 30. April. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sieht "die große Gefahr, dass die Regierung auch bei den EU-Wirtschaftshilfen versagt". Er hält es für unfassbar, dass die Regierung heute, zwei Monate vor Ende der Frist, noch nicht einmal einen Plan hat. Per Ministerratsbeschluss hat sich die Regierung heute erst vorgenommen, einen Plan zu entwickeln. "Die Regierung setzt mit ihrer Planlosigkeit und Unfähigkeit drei Milliarden Euro für Klimaschutz und Arbeitsplätze aufs Spiel", so Krainer. ****

Im heute beschlossenen Ministerratsvortrag, eingebracht von den MinisterInnen Blümel, Edtstadler und Gewessler heißt es wörtlich:

"Die Bundesregierung wolle die oben angeführten Punkte zur Kenntnis nehmen und den nach dem Bundesministeriengesetz 1986 jeweils zuständigen Bundesminister beauftragen, die weiteren Schritte im Sinne dieses Antrages zur Ausarbeitung dieses Planes einzuleiten."

"Wenn sich wer fragt, warum die Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise in Österreich viel tiefer ist als in den anderen EU-Ländern – hier ist die Antwort. Die meisten anderen EU-Staaten haben schon ihre Projekte eingereicht, da fängt die österreichische Bundesregierung erst damit an, dass sie die Ausarbeitung eines Plans einleitet", sagt Krainer. "Die Regierung Kurz ist offensichtlich handwerklich nicht dazu in der Lage, drei Milliarden Euro sinnvoll für Klimaschutz und Beschäftigung zu verplanen."(Schluss) up/mp/wf

