Keine Hilfestellung für Novomatic in Italien im Jahr 2017 durch das BMEIA

Unterstützung und Hilfestellung für österreichische Unternehmen wichtiger Bestandteil der österreichischen Diplomatie

Wien (OTS) - Die Unterstützung österreichischer Unternehmen und der Interessen des Standortes Österreich im Ausland ist selbstverständliche Aufgabe der österreichischen Diplomatie und des Außenministeriums. 2017 gab es rund 2700 Unterstützungsleistungen des Außenministeriums und seines weltweiten Vertretungsnetzes für österreichische Unternehmen.

Aufgrund der medial bekannten Vorwürfe startete das Außenministerium eine eingehende Recherche im Aktenbestand, ob es 2017 zu allfälligen Hilfeleistungen oder Unterstützung für die Firma Novomatic in Italien gekommen ist. Durch diese umfassende Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es keinerlei Indiz dafür gibt, dass die Firma Novomatic an das Außenministerium oder an eine österreichische Vertretungsbehörde in Italien herangetreten ist. Somit gab es auch keine wie immer geartete Hilfeleistung oder Unterstützung des Außenministeriums oder seiner Vertretungsbehörden für Novomatic in Italien.

