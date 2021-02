Chinas "Lippenstift-König" Austin Li unter den 100 einflussreichsten Menschen des Time Magazine

Shanghai (ots/PRNewswire) - Chinas "Lippenstift-König" Li Jiaqi (Austin Li), Partner des Unternehmens Meione, wurde vom Time Magazine als einer der aufstrebenden Top 100 einflussreichsten Menschen ausgezeichnet. Damit wurden seine persönlichen Leistungen im Bereich des E-Commerce-Livestreaming in China sowie seine wohltätigen Beiträge gewürdigt.

Die zweite jährliche TIME100 Next-Liste stellt 100 der besten aufstrebenden Führungskräfte aus aller Welt vor. Als Erweiterung der TIME100 Most Influential People Liste geht es bei Next darum, Menschen zu feiern, die die Zukunft gestalten. Die Liste für 2021 ist besonders wichtig, da die COVID-19-Pandemie die Gesellschaft auf die Probe gestellt und positive und einflussreiche Führungspersönlichkeiten in den Vordergrund gerückt hat.

"Es begeistert mich sehr, dass durch meine Bemühungen mehr und mehr Menschen mit Chinas boomender E-Commerce-Industrie in Berührung kommen", sagte Li, einer der führenden E-Commerce-Livestreamer des Landes und ein aufstrebender Philanthrop.

"Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass meine und die Bemühungen und Leistungen meines Landes auf globaler Ebene anerkannt werden", sagte er. "Ich hatte das Glück, an der Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Pandemie beteiligt zu sein, und diese Auszeichnung ist auch eine Anerkennung für Chinas Erfolg im Kampf gegen die Pandemie."

Die Liste teilt die Personen in fünf Kategorien ein: "Künstler", "Phänomene", "Führungskräfte", "Befürworter" und "Innovatoren"; Li wurde als "Innovator" ausgezeichnet. Lis Errungenschaften im E-Commerce-Live-Streaming sind nahezu beispiellos. Bekannt für seine charismatische Persönlichkeit und seine ehrlichen Produktbewertungen, ist Li eine anerkannte Autorität in der Beauty-Branche, deren Meinungen und Empfehlungen Gewicht haben und die Kaufentscheidungen von Millionen beeinflussen.

Im Jahr 2018 trat er Seite an Seite mit Jack Ma bei Alibabas "Ten Years, Ten People"-Event auf und verkaufte dann 15.000 Lippenstifte in nur fünf Minuten. Dann, im Jahr 2019, half er dabei, 145 Millionen US-Dollar Umsatz auf dem E-Retailer Taobao während Chinas Singles' Day-Einkaufsextravaganz zu erzielen. Er hält den Guinness-Weltrekord für "Die meisten Lippenstift-Applikationen in 30 Sekunden" und ist an der Seite vieler A-Prominenter und Nachrichtenkommentatoren aufgetreten, wobei er die Kluft zwischen traditionellen Medien und sozialen Medien überbrückt hat.

Während des Jahres 2020 konzentrierte Li seine Aufmerksamkeit und Reichweite darauf, China bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu helfen. In Zusammenarbeit mit Vertretern der staatlichen Medien, um lokale Produkte aus dem schwer getroffenen Wuhan zu fördern und die angeschlagene Wirtschaft der Stadt anzukurbeln, half Li dabei, am chinesischen Neujahrsfest 70 Millionen CNY zu sammeln, um Landwirten und ganzen Gemeinden zu helfen.

In einem Gespräch mit Xinhua im September 2020 bemerkte Li: "Ob es nun um die Bekämpfung von COVID-19 oder die Armutsbekämpfung geht, ich denke, wir müssen unseren Teil dazu beitragen." Diese Einstellung spiegelt sich in seiner enormen Online-Fangemeinde wider, die davon Notiz nimmt und sich ebenfalls für den gesellschaftlichen Fortschritt einsetzt.

Seit letztem Jahr konzentriert sich Li auf die Entwicklung abgelegener Gebiete in China, von der Armutsbekämpfung durch E-Commerce bis hin zur Verbesserung des Bildungswesens und der Gesundheitsversorgung, um die Wiederbelebung ländlicher Gebiete zu unterstützen.

"In Zukunft wird mehr getan werden, um die Bildung der Kinder in ländlichen Gebieten zu verbessern und medizinische und gesundheitliche Dienste für Frauen in abgelegenen Gebieten bereitzustellen", sagte Li.

Derzeit befindet sich Li an der Spitze von Chinas Live-Streaming-E-Commerce-Industrie, einer Branche, die bis 2023 einen Wert von 15 Milliarden US-Dollar erreichen soll.

Informationen zu Meione

Meione wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Shanghai, das von neuen Arten von Medien und Inhalten angetrieben wird. Meione gründete die Marke +7, deren treibende Kraft und Unternehmenspartner Li Jiaqi ist. Die Vision von Meione ist es, "alles schön zu machen", und in der Zukunft hofft das Unternehmen, eine große Markengruppe für Modeprodukte zu werden, deren Kern die Schönheit ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441811/1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Cherbim Hsu

+86-021-51756130

cherbim.hsu @ meione.cc