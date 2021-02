Alex Tan wird CEO von Hyva, Marco Mazzù wird Chairman

Hyva, ein weltweit führender Anbieter von hydraulischen Be- und Entladelösungen für die Nutzfahrzeug- und Umweltdienstleistungsbranche, ernennt Alex Tan zum 1. März zum neuen CEO. Er tritt die Nachfolge von Marco Mazzù an, der zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt wird.

Alex wurde 2004 zum Geschäftsführer von Hyva China ernannt und hat das Unternehmen seither mit Bravour geführt, indem er das kometenhafte Wachstum von der Gründung bis zur Marktführerschaft überwachte. Er wurde 2011 zum Leiter von Hyva Asien ernannt und übernahm 2015 auch die globale Verantwortung für den Geschäftsbereich Abfallmanagement von Hyva. Er sagte: "Ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu erhalten, das Unternehmen zu leiten, das seit 21 Jahren mein Leben ist. Der Erfolg von Hyva wurde durch den starken Unternehmergeist unserer Mitarbeiter und unseren Fokus auf unsere Kunden und deren Erfolg erreicht. Ich möchte diese Qualitäten beibehalten, auch wenn wir unsere Fähigkeiten in den Bereichen Innovation und Entwicklung neuer Produkte verstärken, um unsere Kunden angesichts der sich schnell entwickelnden neuen Technologien und der Digitalisierung in unserer Branche effektiv zu unterstützen."

Der derzeitige CEO, Marco Mazzù, wird in die Rolle des Chairman wechseln. Vor Hyva bekleidete er 20 Jahre lang Führungspositionen in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Landmaschinenindustrie auf vier verschiedenen Kontinenten: "Ich fühle mich geehrt, das Hyva-Team in den letzten sechs Jahren geleitet zu haben und dabei geholfen zu haben, das Unternehmen und unsere globale Organisation und Geschäftsprozesse neu zu positionieren. Ich bin stolz auf die großartigen Ergebnisse und Errungenschaften, die das Unternehmen in dieser Zeit erreicht hat. Ich habe sechs Jahre lang mit Alex zusammengearbeitet und ich weiß, dass er Hyva zu neuen großen Erfolgen führen wird."

Der Vorstand von Hyva sagte in einer Erklärung: "Wir möchten Marco unseren Dank für die gute Arbeit aussprechen. Er kam zu Hyva, als das Unternehmen eine turbulente Zeit in vielen seiner Schlüsselmärkte erlebte, und hat seitdem eine enorme Verbesserung der operativen und finanziellen Leistung des Unternehmens überwacht, die trotz der durch COVID-19 verursachten Störungen im Jahr 2020 aufrechterhalten wurde. Wir möchten auch Alex zu seiner Ernennung zum CEO begrüßen und ihm gratulieren. Alex hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als Führungskraft, die hervorragende Leistungen erbringt. Als Hyva-Insider bringt er ein tiefes Wissen über unsere Produkte, Märkte und Kunden mit. Wir wünschen ihm alles Gute!"

Das Unternehmen ist weltweit in allen wichtigen Märkten vertreten, mit einer langjährigen Präsenz in der schnell wachsenden Region Asien-Pazifik. Hyva bietet Lösungen für mehr als 20.000 Kunden und ist mit einem Weltmarktanteil von über 40 % Weltmarktführer bei Frontkippzylindern. Das Unternehmen ist in mehr als 110 Ländern mit über 3.500 Mitarbeitern weltweit tätig. Die Gruppe umfasst mehr als 30 Tochtergesellschaften in Europa, Asien, Nord- und Südamerika und MEA, mit einer großen Vertriebs- und Serviceabdeckung und einer gut ausgestatteten Produktionsbasis von 12 Produktionsstätten in Brasilien, China, Deutschland, Indien und Italien.

Während der schwierigen Zeit der Coronavirus-Pandemie gelang es Hyva, die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu schützen und seine Kunden weltweit in allen vier Geschäftsbereichen zu betreuen: Kipplösungen, Kräne, Containerumschlaglösungen und Abfallumschlaglösungen.

