Verstärkung im Steuerrecht für ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER

Wien (OTS) - Benjamin Reichart (28) verstärkt ab sofort als Associate das Team der auf Steuerverfahren, Finanzstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER.

Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Steuerverfahrensrecht, Tax Compliance und steuerliches Risikomanagement, wobei er vorwiegend im Zuge von behördlichen Prüfungen und in nachgelagerten Rechtsmittelverfahren für Mandanten tätig sein, aber auch zu steuer- und bilanzrechtlichen Sonderfragen beraten wird.

„ Es freut mich, dass mit Benjamin Reichart ein junger ambitionierter Kollege unser Team verstärkt. Er hat schon berufliche Erfahrung in der Steuerberatung gesammelt und ist topmotiviert, sich zukünftig in unseren Kernbereichen spezialisiert weiterzuentwickeln. “, so Dr. Franz Althuber, Gründungspartner der Kanzlei.

Benjamin Reichart hat sowohl das Bachelor- als auch das Master-Studium Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und seine Diplomarbeit zum Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) verfasst. Schon während seines Studiums war er mehrere Jahre für eine renommierte österreichische Steuerberatungskanzlei sowie später im Zuge eines Auslandsaufenthaltes für ein Unternehmen in den Bereichen Controlling & Finance und zuletzt für die internationale Steuerberatungsgesellschaft Grant Thornton Austria tätig.

