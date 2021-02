Österreichs Spendenlotterie „Das gute Los“ startet ins 15. Jahr

Mit einem Loskauf können hochkarätige Preise gewonnen und gleichzeitig gemeinnützige Projekte unterstützt werden

Wien (OTS) - Seit 15 Jahren bietet die von mehreren gemeinnützigen Organisationen, darunter Volkshilfe, ROTE NASEN Clowndoctors, DEBRA, Jugend Eine Welt, Wiener Tierschutzverein und WWF (neben vielen anderen), gemeinsam veranstaltete Spendenlotterie „Das gute Los“ die Möglichkeit, mit einer Gewinnchance zugleich Gutes zu tun. Über 50.000 Österreicher unterstützen wichtige Sozial-, Umwelt- und Tierschutzprojekte auf diesem Weg jährlich mit einem Loskauf. Ab 25.2. können Lose für die Frühjahrslotterie erworben werden. Neben zahlreichen Einkaufs- und Reisegutscheinen wartet ein VW ID.3 – Elektroauto als Hauptpreis.



„Geben und damit gleichzeitig gewinnen – diese besondere Kombination ermöglichen nur gemeinnützige Lotterien, deren Einnahmen ausschließlich wohltätigen Anliegen, wie der Kinderhilfe, der Pflege Bedürftiger oder dem Tier- und Umweltschutz, zugutekommen.“ , weiß Günther Lutschinger – Geschäftsführer des Fundraising Verband Austria, der „Das gute Los“ seit 15 Jahren koordiniert. „Als Gemeinschaftslotterie mehrerer österreichischer NPOs hat ‚Das gute Los‘ den großen Vorteil, dass das Risiko und die Verwaltungskosten für die einzelnen teilnehmenden Organisationen möglichst gering bleiben und der Reinerlös unmittelbar in die Hilfsprojekte fließen kann.“

Fast 20 Mio. Euro wurden über „Das gute Los“ in den vergangenen 15 Jahren an Spendeneinnahmen erzielt. Über 24.000 Gewinner durften sich in dieser Zeit über hochkarätige Preise von Kooperationspartnern wie VW, Weltladen, Kika, Kuoni, Reduce Hotel Thermal, Obi, Palmers, Münze Österreich und Thalia freuen. Ein „gutes Los“ für die am 25.2. startende Frühjahrslotterie kostet 1,70 Euro, Lossätze zu je 15 Losen können zum Preis von 25,50 Euro unter der gebührenfreien Hotline 0800 700 747, im Internet unter das-gute-los.at sowie über alle mitveranstaltenden Organisationen bestellt werden.



Positive Entwicklung 2020

Sowohl bei den Loskäufer*innen als auch bei den erzielten Einnahmen verzeichnete „Das gute Los“ 2020 eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 52.156 Menschen, um 25% mehr als 2019, haben sich an der Frühjahrs- und der Sommerlotterie beteiligt und damit zu knapp 1,75 Mio. Euro an Spendeneinnahmen beigetragen – um über 40% mehr als im Jahr davor. Insgesamt gibt es in Österreich rund zehn Spendenlotterien, die allesamt staatlich beaufsichtigt und notariell beglaubigt werden. Sie nehmen pro Jahr fünf bis sechs Mio. Euro für wohltätige Zwecke ein.



Spendenlotterien international verbreitet

Gemeinnützige Lotterien sind in vielen Ländern verbreitet und zählen oftmals zu den größten Lotterien des jeweiligen Landes. So etwa die Soziallotterie der „Aktion Mensch“ in Deutschland, an der sich über 4,5 Millionen Menschen beteiligen. Seit ihrer Gründung 1964 hat diese über 4 Mrd. Euro für Projekte zugunsten Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche eingebracht.

Die Wurzeln der Spendenlotterien reichen weit zurück. Das Wiener Magistrat gründete bereits 1718 eine Lotterie, von deren Erlösen 10% der Armenpflege zugutekamen. Rein wohltätige Lotterien entstanden in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Gemeinnützige Organisationen erhielten in dieser herausfordernden Zeit die Möglichkeit, über die Durchführung einer Nummernlotterie Mittel zu sammeln. 1949 wurde die Kriegsopfer- und Behinderten-Wertlotterie initiiert, wenig später die Pfadfinder-, die SOS Kinderdorf-, die Blindenlotterie und andere.

