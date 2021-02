Medienmarke „Heute“ startet stark ins neue Jahr

Wien (OTS) - Während sich die Leserzahlen der „Heute“-Printausgabe laut dem Media-Analyse-Jahresbericht 19/20 mit 874.000 täglichen Lesern und Leserinnen weiterhin auf hohem Niveau bewegen, startet Heute.at mit einem Allzeit-Rekord ins Jahr 2021.

Die Anfang Februar veröffentlichte Online-Reichweitenstudie ÖWA Basic zeigt im Einzelangebot den Allzeit-Höchststand von 36.039.976 Visits an. Damit hat Heute.at im Vergleich zum Vormonat noch einmal um drei Millionen Besuche zugelegt.

Analog zu dieser Spitzenleistung im Online-Bereich möchten wir der werbetreibenden Wirtschaft auch für die gedruckte Tageszeitung „Heute“ aktuelle Auflagendaten zur Verfügung stellen. So konnte für den Zeitraum nach dem Lockdown (8.2.2021 bis 19.2.2021) eine gedruckte Auflage von

Wien 291.068

291.068 Niederösterreich 132.120

132.120 Oberösterreich 84.075

84.075 Gesamt 507.263

von Wirtschaftsprüfern der BDO Audit GmbH im Zuge einer PG 13 Prüfung bestätigt werden.

„Im Schnitt 1,1 Millionen tägliche Besuche auf Heute.at sind für unser Team ein bedeutender Erfolg - so viele wie noch nie zuvor. Für diesen enormen Vertrauensbeweis möchte ich mich herzlich bedanken. Mein Team und ich werden weiter auf eine schnelle und verlässliche Live-Berichterstattung und junge Unterhaltungsformate setzen. Heute.at erzählt ganz bewusst jene Geschichten, die die Lebensrealitäten der Userinnen und User widerspiegeln – ihren Anliegen wollen wir auch in Zukunft ganz gezielt Gehör verschaffen – ohne dabei selbst laut zu sein." äußert sich Heute.at Chefredakteur Clemens Oistric über den Erfolg.

„Es freut mich, dass „Heute“ auch in Krisenzeiten so viele Menschen im Land durch den Alltag begleiten darf. Wir versuchen, auch in diesen schwierigen Zeiten Mut zu machen, das Positive zu sehen, dazu klar und sachlich über die Pandemie und ihre Folgen zu berichten. Diese Blattlinie wird offenbar von vielen geschätzt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“ resümiert „Heute“ Chefredakteur Dr. Christian Nusser.

„Gemeinsam mit der Media-Analyse stehen so den Werbetreibenden verlässliche und mit der geprüften Printauflage vor allem auch aktuelle Daten für die Mediaplanung zu Verfügung“, sind Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Sales Geschäftsführer Gernot Fischer überzeugt und führen aus: „Wir werden auch alle Werbepartner persönlich über die aktuellen Auflagenwerte informieren und freuen uns auf entsprechende Rückfragen unter g.fischer@heute.at oder telefonisch unter 050 950-12600.“

Quellen: Media-Analyse-Jahresbericht 2019/20, Details zur Schwankungsbreite siehe www.media-analyse.at; Druckauflage bestätigt durch Wirtschaftsprüfer der BDO Audit GmbH im Zuge einer PG 13 Prüfung; gedruckte Auflage ist nicht mit der verbreiteten Auflage identisch.

