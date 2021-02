ALBERTINA: Neue Online-Führungen für Blinde und Sehschwache

Wien (OTS) - „Kunst will möglichst viele Menschen erreichen. Sie möchte immer inklusiv wirken. Gerade in dieser Zeit der Entbehrungen kann Kunst für uns alle eine Quelle von Kraft sein und Perspektiven geben. Mit unseren neuen, barrierefreien und digitalen Angeboten wollen wir Kunst daher noch mehr Menschen zugänglich machen. Bereits vor Corona haben wir Führungen für Sehschwache und Blinde angeboten und Kunst so zielgruppengerecht vermittelt. Eine lebendige Aufbereitung, etwa über Materialien zum Tasten, ist hier Trumpf. Das hat uns gezeigt, dass sich die Welt der Kunst auch räumlich, akustisch, emotional oder über eine besonders lebendige Sprache erschließen lässt“, so ALBERTINA-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder.

„Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs ist eine der größten Selbsthilfeorganisationen in Österreich. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit in der Lebensgestaltung sowie stetige Steigerung der Lebensqualität für alle Sehbehinderten und blinden Menschen sind unsere Ziele. Qualitativ hochwertige Freizeitgestaltung und kulturelle Teilhabe sind uns stets ein besonderes Herzensanliegen! Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der ALBERTINA. Dieses Format ermöglicht auch unseren Mitgliedern eine aktive Teilhabe an Kunst und Kultur und spricht darüber hinaus auch alle anderen Kunstinteressierten an“, so Daniele Marano von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs.

Mit ihrem neuesten Online-Format möchte die ALBERTINA-Kunstvermittlung alle Menschen, aber ausdrücklich auch Menschen mit Sehbehinderung ansprechen: Gemeinsam mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs wurde daher ein neues Format entwickelt. Ähnlich einem Podcast werden Meisterwerke und KünstlerInnen aus den Sammlungen der ALBERTINA vorgestellt. Doch zum Unterschied zu Radio und Podcast ist der Talk live: Fragen können in Echtzeit gestellt werden; Ergänzungen und Beiträge unmittelbar mitgeteilt und aufgegriffen werden. In lebendigen Gesprächen wird dabei Wissenswertes rund um die Schätze der ALBERTINA vermittelt. Dabei sein können alle Interessierten via Zoom.

Was wird benötigt?

Ein internetfähiges Endgerät (Smartphone, Tablet, Handy, PC), einen stabilen Internetzugang.

Um sich am Gespräch aktiv zu beteiligen, wird ein integriertes oder extra angeschlossenes Mikrofon benötigt.

Der Download oder die Installation einer App ist nicht erforderlich. Zeitnahe vor dem Termin wird der entsprechende Link per E-Mail verschickt. Die Verbindung zum Gespräch verläuft automatisch.

TERMINE

Die ALBERTINA stellt sich vor

Einladung zum Gespräch mit Daniele Marano, Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs,

Friederike Zapf, ALBERTINA Kunstvermittlung

Francesca Liva, ALBERTINA Kunstvermittlung

Moderation: Friederike Lassy-Beelitz, ALBERTINA Kunstvermittlung

Donnerstag, 25. Februar, 17 Uhr

Anmeldung zum Zoom Gespräch bis 24. Februar unter besucher @ albertina.at,

Betreff: ALBERTINA stellt sich vor



Dürers Feldhase

Wie die Zeichnung in die ALBERTINA kam und warum wir immer noch darüber staunen

Friederike Zapf

Dienstag, 9. März, 17 Uhr

Anmeldung zum Zoom Gespräch bis 5. März unter besucher @ albertina.at

Betreff: Dürers Feldhase

Ein Gott in der Sammlung: Raffael

Francesca Liva

Dienstag, 23. März, 17 Uhr

Anmeldung zum Zoom Talk bis 19. März unter besucher @ albertina.at

Betreff: Raffael

