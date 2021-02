Noch zwei Tage: Arabella Kiesbauer begrüßt am 26. Februar live um 20.15 Uhr zum „Starmania 21“-Auftakt

Erste Qualifikationsrunde und erster Einsatz für die Jury

Wien (OTS) - Noch zwei Tage, dann ist es so weit und Arabella Kiesbauer eröffnet in der ersten Live-Show am Freitag, dem 26. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 „Starmania 21“. 64 Kandidatinnen und Kandidaten sind bereit für den großen ORF-1-Event, die ersten 16 singen beim Auftakt in Qualifikationsrunde 1 um den Aufstieg in die nächste Runde. Welche acht von ihnen ein Ticket für die Semifinalshows erhalten, das bestimmt heuer erstmals eine Jury, bestehend aus Sänger und Echo-Preisträger Tim Bendzko, Sängerin und Amadeus-Preisträgerin Ina Regen und der mit dem Bayerischen Kulturpreis ausgezeichneten Rapperin, FM4-Moderatorin und Autorin Nina Sonnenberg alias Fiva. Flimmit liefert zur Einstimmung auf das große „Starmania“-Comeback ein besonderes Highlight: Die österreichische Film- und Serienplattform bietet ein kultiges Wiedersehen mit Arabella Kiesbauer in den Final-Shows der ersten vier „Starmania“-Staffeln. Bereits am Mittwoch, dem 24. Februar, ist Arabella Kiesbauer in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) zu Gast. Moderatorin Arabella Kiesbauer: „Die Vorbereitungen für den Auftakt laufen auf Hochtouren und die Vorfreude ist natürlich groß – ich kann es schon kaum erwarten, dass es jetzt bald losgeht. Ich freue mich besonders darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten persönlich kennenzulernen, und bin schon sehr gespannt, welche außergewöhnlichen Talente sich in der ersten Show auf der großen ‚Starmania‘-Bühne präsentieren werden.“

Die „Starmania 21“-Jury

Jurorin Nina Sonnenberg alias Fiva vor der ersten Show: „Ich glaube, dass wir eine charmante und kompetente Jury sind. Ich freue mich sehr auf ‚Starmania‘ und bin auch schon etwas aufgeregt.“ Über die Rolle als Jurorin weiter: „Normalerweise bewerte ich Menschen nicht, aber hier bin ich eingeladen, das in einem Bereich zu tun, den ich beurteilen kann und liebe. Die Menschen, die zu Casting-Shows kommen, die kommen ja gerade, um bewertet zu werden – sie wissen das und sie wollen das. Solange in diesem Spiel allen die Regeln bewusst sind, kann ich sehr gut damit umgehen.“ Worauf es ihr besonders ankommt:

„Ohne esoterisch zu klingen, sind es schon das Leuchten und die Aura – man muss etwas spüren, wenn jemand auf die Bühne kommt. Dabei geht es in erster Linie um Präsenz und dann natürlich auch um Talent.“ Ihr Tipp an die Kandidatinnen und Kandidaten: „So wenig nachdenken, wie möglich. Natürlich ist man nervös und hat Lampenfieber – auf die Bühne gehen und genießen.“

Tim Bendzko verrät im Vorfeld des „Starmania 21“-Auftakts: „Für mich ist am Anfang das Grundgefühl das wichtigste: Trifft mich die Stimme im Herzen? Wenn sie das tut, dann kommt danach die Frage, wie intoniert jemand und wie ist der Auftritt in seiner Gesamtheit.“

Jurorin Ina Regen über ihre neue Aufgabe: „Super, dass es endlich los geht! Ich freu mich extrem auf meine Jury-Kollegin und meinen Jury-Kollegen, aber natürlich noch mehr auf 64 hoffentlich spannende Talente. Als Jugendliche habe ich selbst vor dem TV-Schirm mitgefiebert, heute darf ich Teil von ‚Starmania‘ sein. Dieser Weg war lang und lehrreich und es ist mir eine Ehre, dass ich dieses Know-How mit den Sängerinnen und Sängern teilen kann. Ja, für uns alle wird die Show eine sehr große Herausforderung, denn es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, über die Träume und Zukunft von Menschen zu entscheiden. Ich empfinde daher allergrößten Respekt vor meiner Rolle als Jurorin. Aber in einem Wettbewerb sind die Spielregeln klar, es kann nur eine Siegerin oder einen Sieger geben, also werden wir Einschätzungen aussprechen müssen, die den Starmaniacs nicht gefallen. Ich nehme mir vor, das mit Respekt zu tun, und hoffe, dabei nicht ungerecht oder verletzend zu werden. Generell überwiegt bei mir im Moment aber vor allem die Vorfreude auf das, was auf Nina, Tim und mich zukommt – eine tolle Show, viele ebensolche Stimmen und zehn Wochen, in denen wir live miterleben können, wie aus Talenten Künstlerinnen und Künstler werden können.“

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit liefert die ideale Einstimmung auf den großen Frühjahrsevent und präsentiert ab sofort in den Final-Shows der ersten vier Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler und Oliver Wimmer sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

