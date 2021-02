Regionalmedien Austria (RMA) wieder mit höchster Printauflage*

Wien (OTS) - Mit einer verbreiteten Auflage von 3.374.561 Exemplaren* (davon 8.085 ePaper-Exemplare*) haben die Regionalmedien Austria auch weiterhin die höchste Printauflage* in Österreich.



Die lokalen Wochenzeitungen der RMA liefern den Leserinnen und Lesern in allen Regionen des Landes relevante Nachrichten aus der jeweiligen Lebensumgebung wie auch zahlreiches Serviceleistungen für das Leben in der Region.

129 Zeitungsausgaben – gedruckt und als ePaper – online und in der App

„Die Relevanz unserer Zeitungen in den Regionen Österreichs ist ungebremst. Ergänzend zum gedruckten Produkt, das in hoher Auflage an die Haushalte in Österreich zugestellt wird, wird die Zeitung gerne auch als ePaper gelesen – sei es auf unserem Nachrichten-Portal meinbezirk.at oder auch mobil in der meinbezirk ePaper-App”, sagt RMA-Vorstand Gerhard Fontan.



Titel der Regionalmedien Austria – ÖAK 2. HJ 2020*: verbreitete Auflage*

bz-Wiener Bezirkszeitung 596.768

Bezirksblätter Burgenland 122.351

Bezirksblätter Niederösterreich 721.026

Bezirksblätter Salzburg 203.059

Bezirksblätter Tirol 270.285

WOCHE Kärnten 232.295

WOCHE Steiermark 505.438

BezirksRundschau Oberösterreich 579.538

RZ-Medien Vorarlberg 135.716

Regionalmedien Austria (RMA) gesamt 3.374.561

davon ePaper 8.085

*Quelle: ÖAK 2. HJ 2020, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

