AUGUSTIN Reportagestipendium: Das Morgen im Heute

Die Wiener Straßenzeitung AUGUSTIN vergibt auch 2021 wieder ein Reportagestipendium in der Höhe von 2.000 Euro. Diesmal werden Vorbilder für die «sozial-ökologische Transformation» gesucht.

Der AUGUSTIN schickt seine Stipendiat_innen auf die Suche nach den Lösungen für morgen im Hier und Jetzt. Lisa Bolyos

Worum geht’s?

Klimawandel, Verarmung, geschlossene Grenzen – es gilt noch einige Probleme zu lösen. Müll trennen, Emissionszertifikate handeln und die Mindestsicherung so weit erhöhen, dass es zum sprichwörtlichen Sterben zu viel ist, wird nicht genügen. Das AUGUSTIN-Reportagestipendium 2021 sucht nach gelebter Praxis dessen, was als «sozial-ökologische Transformation» bezeichnet wird: die notwendigen Veränderungen, wenn wir in einer ökologisch zukunftsfähigen und sozial gerechten Welt leben möchten. Wer sind die Expert_innen der großen Transformation? Trifft man sie wirklich in den Green-Deal-Ausschüssen, oder eher in den Kantinen der Auto-Zuliefererbetriebe, in den Lehrlingsvereinen der ölverarbeitenden Industrie und den Pfarrcafés kleiner Gemeinden? Und was ist eigentlich zukunftsfähig? Grün angemalte Wirtschaftswachstumsstrategien oder ein ganz anderer Umgang mit unseren natürlichen und kulturellen Ressourcen? Der AUGUSTIN schickt seine Stipendiat_innen auf die Suche nach den Lösungen für morgen im Hier und Jetzt.

Wer entscheidet?

Die 3-köpfige Jury besteht heuer aus Rebecca Sandbichler, Redakteurin der Tiroler Straßenzeitung 20er, Vanessa Spanbauer, Redakteurin bei Fresh – Black Austrian Lifestyle und an.schläge – Das feministische Magazin und Igor Ripak, Fotograf.

Wie wird eingereicht?

Für das AUGUSTIN-Reportagestipendium 2021 bewerben sich Zweierteams, bestehend aus Journalist_in und Fotograf_in per Mail an stipendium @ augustin.or.at oder per Post an: Redaktion AUGUSTIN, Stipendium, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 Wien. Einreichschluss ist der 19. April 2021. Die Unterlagen werden anonymisiert der Jury übergeben. Die Verleihung erfolgt beim «25+1» Geburtstagsfest der Straßenzeitung am 5. Juni 2021 in der Arena Wien.

Wer waren die Stipendiat_innen 2020?

Das erste AUGUSTIN-Reportagestipendium haben Christof Mackinger (Text) und Bettina Fleischanderl (Foto) für ihr Reportage-Vorhaben über den Alltag einer Transfrau nach der Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug erhalten. Das Ergebnis erscheint im Frühling 2021 im AUGUSTIN.

