Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2021 erschienen: Wenn das Leben sprachlos macht – drüber reden hilft!

Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien bieten vielfältiges Angebot auch in Corona-Krise

Wien (OTS) - Drüber reden hilft! – diesem Motto verschreiben sich über 260 Selbsthilfegruppen in Wien und sind damit eine zentrale Stütze für viele Betroffene und deren Angehörige. „Selbsthilfegruppen leisten wertvolle emotionale Unterstützung für Betroffene und sind eine wichtige Säule des Gesundheits- und Sozialwesens für alle Wienerinnen und Wiener. Gerade in schwierigen Lebenslagen wie wir sie jetzt erleben, kann es helfen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und daraus neue Kraft für den Alltag zu schöpfen“, betont Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, anlässlich der Veröffentlichung des Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnisses 2021.

Rund 40.000 Wienerinnen und Wiener sind in Selbsthilfegruppen aktiv und beweisen täglich, wie sehr eigenes Engagement helfen kann – gerade jetzt. „Obwohl die Pandemie für viele Aktive in Selbsthilfegruppen eine große Herausforderung darstellt, ist es beeindruckend, wie schnell auf die neuen Umstände reagiert wurde. Viele Gruppen haben ihr Angebot erweitert und angepasst, auch die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien unterstützt mit Online-Angeboten die Arbeit der ehrenamtlichen Selbsthilfegruppen-Aktiven. Als erste Anlaufstelle für Selbsthilfegruppen in Wien ist die SUS zudem für die alljährliche Aktualisierung des Verzeichnisses zuständig. Für ihre wertvolle Arbeit in der WiG möchte ich mich sehr herzlich bedanken“, hebt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung (WiG), hervor.

Die Wiener Selbsthilfegruppen bieten Hilfestellung zu den unterschiedlichsten Themen hinsichtlich körperlicher und seelischer Erkrankungen, aber auch zu anderen Krisensituationen an. Dass die Sichtbarmachung dieses vielfältigen Angebots in Wien durch das mittlerweile elfte Selbsthilfegruppen Verzeichnis überaus wertvoll ist, unterstreichen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck.

Jetzt kostenlos bestellen oder downloaden!

Das neu erschienene Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2021 gibt einen Überblick über Kontaktdaten von 194 Wiener Selbsthilfegruppen zu 146 gesundheitsbezogenen Themen und ist damit eine wichtige Informationsquelle, um rasch und unkompliziert Kontakt zu einer passenden Selbsthilfegruppe zu finden. Das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2021 kann ab sofort kostenlos beim Broschüren-Bestellservice der Wiener Gesundheitsförderung telefonisch unter +43 1 4000 76924 oder per mail broschueren @ wig.or.at angefordert werden und ist auch unter dem Link Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2021 online abrufbar. Zusätzlich liegt das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2021 in zahlreichen Beratungsstellen, Bezirksämtern sowie Krankenhäusern aber auch in Apotheken und bei AllgemeinmedizinerInnen in ganz Wien auf.

Rückfragen & Kontakt:

Mario Dujakovic

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: (+43 1) 4000 81244

E-Mail: mario.dujakovic @ wien.gv.at



Mag. Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at