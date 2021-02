Barbara Stöckl im Gespräch mit Karl Habsburg, Lilian Jane Gartner, Franzobel und Sandro Platzgummer

In „Stöckl.“ am 25. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 25. Februar 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Karl Habsburg, offizielles Oberhaupt der Familie Habsburg, Schauspielerin Lilian Jane Gartner, Schriftsteller Franzobel und American-Football-Profi Sandro Platzgummer zu Gast bei Barbara Stöckl:

Der Enkel des letzten regierenden Kaisers von Österreich trifft bei Barbara Stöckl auf die Kronprinzessin aus der ORF-Sendung „Wir sind Kaiser*in“. Lilian Jane Gartner, die auch schon in „Wischen ist Macht“ zu sehen war, spielt die Thronerbin, die Seine Majestät Robert Heinrich I. in der Satire-Show mit gesellschaftspolitischen Fragen konfrontiert und damit dessen Welt auf den Kopf stellt. Kann Karl Habsburg über die kaiserliche Comedy lachen? Das offizielle Oberhaupt der Familie Habsburg feierte Anfang des Jahres seinen 60. Geburtstag. Im Nighttalk „Stöckl.“ gewährt der dreifache Vater Einblicke in seine eigene Kindheit, erzählt launige Anekdoten aus seinem Leben und bezieht auch Stellung zu politischen Themen.

Franzobel stürmte mit seinem Roman „Die Eroberung Amerikas“ die Bestsellerlisten. Der Schriftsteller beschäftigt sich darin mit dem erfolglosesten Eroberungszug der Geschichte. Seinem Protagonisten reiste er – noch vor der Corona-Pandemie – quer durch die Welt hinterher. Worauf ist er dabei gestoßen?

Sandro Platzgummer lebt seinen ganz persönlichen amerikanischen Traum. Der junge American-Football-Profi aus Tirol steht seit einem Jahr beim NFL-Klub New York Giants unter Vertrag. Der 23-Jährige, der sich derzeit auf Heimaturlaub befindet, erzählt im Gespräch mit Barbara Stöckl, was alles notwendig war, um so weit zu kommen und wie sich sein Leben nun verändert hat.

