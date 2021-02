TTI Group neuer Sponsor bei SKU Ertl Glas Amstetten

Neben dem GAK, Union TTI St. Florian und anderen Sportlern ist dies ein weiterer Puzzlestein im Sportsponsoring der TTI Group

St. Florian/Amstetten (OTS) - In Niederösterreich ist der Personaldienstleister TTI mittlerweile mit 6 Standorten vertreten. „Der Zweitligist SKU Amstetten ist der Mittelpunkt des Fußballs im Mostviertel. Durch diese Kooperation haben wir einen starken Partner gewonnen, um unsere Marke in dieser Region noch bekannter zu machen“, freut sich Alexandra Miesgang, Leiterin Marketing der TTI Group. Aus dem Mostviertel stammt zudem einer der bekannten Markenbotschafter der TTI Group, Thomas Sykora. Der ehemalige Profiskifahrer und heutige Sportkommentator ist schon seit vielen Jahren ein wichtiges Mitglied der „TTI-Sportwelt“.

Ziel der TTI Group ist, den Bekanntheitsgrad in ganz Österreich weiter auszubauen. „In Oberösterreich ist uns das durch regionales Sponsoring schon recht gut gelungen“, weiß Klaus Lercher, CEO der TTI Group.

Die Unterstützung regionaler Aktivitäten fügt sich mit dem TTI-eigenen Konzept der Talenteschmiede ineinander. Damit bietet TTI den Sponsoringpartnern einen weiteren Mehrwert. „Natürlich unterstützen wir alle Talente bei der Jobsuche. Jeder von uns steht irgendwann vor der Frage, wie der nächste Karriereschritt aussehen soll. Gerade in der aktuellen Zeit merken wir, dass viele den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung haben. Da ist es praktisch, jemand an der Seite zu haben, der dabei professionelle Unterstützung leisten kann. Hier kommen wir ins Spiel. Egal ob Spieler, Fan oder Trainer – wir haben und finden Jobs in allen Branchen und Berufsgruppen“, skizziert Niederlassungsleiterin Petra Köberl das Konzept der Talenteschmiede.

TTI setzt seit Jahren auf Sportsponsoring

Die bekanntesten Sponsorings aus dem vergangenen Jahr 2020 waren die Tennisveranstaltungen Thiem7, das Generali Open Kitzbühel und das Erste Bank Open in Wien. Aktuell unterstützt TTI zudem den Uniqa ÖFB Cup sowie den Grazer Fußballverein GAK und den Landesligisten SC Raika TTI Group Wieselburg. Die Aktivitäten der TTI reichen jedoch über Fußball und Tennis hinaus. Mit kleineren Engagements ist TTI beispielsweise im Angel- oder Golfsport aktiv. Zudem wird der Endurofahrer Matthias Buchinger aus Niederösterreich unterstützt. Darüber hinaus finden sich auch die Florianer Sängerknaben und das Wildnisgebiet Dürrenstein – mit dem größten Urwald Mitteleuropas, dem Urwald Rothwald (auch UNESCO Weltnaturerbe) auf der Sponsoringliste. „Uns ist es wichtig, regionale Initiativen am Leben zu erhalten. Dazu gehört, Sport, Kultur und Umweltinitiativen im eigenen Umfeld zu unterstützen“, erklärt Lercher. Dabei setzt das Unternehmen vornehmlich auf langjährige Kooperationen.

Über TTI

Klaus Lercher ist Eigentümer und CEO des international tätigen Personaldienstleisters TTI Group. Das Unternehmen mit Headquarter im oberösterreichischen St. Florian beschäftigt mittlerweile mehr als 4.000 MitarbeiterInnen (www.tti-group.at)

