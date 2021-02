Glückssterne für ein Kinderlachen verteilt!

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Die Sonnentherme Lutzmannsburg sagt DANKE an die großzügigen Spender, die unglaubliche 730 Glückssterne im Rahmen der Weihnachtsaktion gekauft haben und nun an die Kinder bzw. Familien in sozialen Einrichtungen des Landes zugestellt wurden.

Rund um Weihnachten hat die Sonnentherme Lutzmannsburg gemeinsam mit Ihren Kunden bzw. Gästen die Aktion „Glückssterne für ein Kinderlächeln“ sehr erfolgreich ins Leben gerufen! Mit dem Kauf eines € 5,- Glückssternes im Online Gutschein-Shop der Sonnentherme ermöglichen die Spender einem sozial bedürftigen Kind, einen wunderschönen Tag inkl. Tageseintritt und Mittagessen in der Sonnentherme zu verbringen. Dank der Großzügigkeit der Spender konnte die tolle Anzahl von 730 Glückssternen verkauft und ebenso viele Kinder glücklich gemacht werden.

Trotz der aktuellen Pandemie und der Lockdowns konnten nun endlich die Glückssterne persönlich durch Sunny Bunny und Marketingleiter Hans Peter Filz an die ausgewählten sozialen Einrichtungen zugestellt werden. Die Vorfreude der Kinder und Verantwortlichen vom SOS Kinderdorf Pinkafeld - Mag. Marek Zeliska, dem Kinderdorf Pöttsching - Mag. Dagmar Brus und der Caritas Burgenland - Dir. Mag. Edith Pinter auf die Wiedereröffnung der Sonnentherme und dem bevorstehenden Thermenbesuch ist bereits riesig und gleichzeitig bedanken sie sich bei Spendern und der Sonnentherme für diese großartige Aktion.

Zum Video der Glückssterne-Übergabe: https://www.youtube.com/watch?v=RxaN0BxtWng&t=4s

Rückfragen & Kontakt:

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Orsolya Lakotar

Marketing

00432615871712223

presse @ sonnentherme.at

www.sonnentherme.at