Stellungnahme der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz zur Festnahme des Studenten Ahmed Samir Santawy

Wien (OTS) - Ahmed Samir Santawy, Student an der CEU Privatuniversität, bleibt bis auf weiteres in Untersuchungshaft in Kairo. Der Wiener Student war bei seiner Einreise in Kairo überraschend verhaftet worden, die Rechtslage ist unklar. Die CEU hat bereits mit staatlichen und nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen, ägyptischen Behörden und Botschaften Kontakt aufgenommen um seine Freilassung zu erwirken. Europäische Hochschulkonferenzen und Studierendenvertretungen unterstützen die Bitte der CEU, für Ahmed ein faires Verfahren, anwaltlichen Beistand und den Kontakt mit seiner Familie durchzusetzen. Die Österreichische Privatuniversitätenkonferenz (ÖPUK) schließt sich diesen Forderungen vollinhaltlich an.



