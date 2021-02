Baubeginn für LOG CENTER ADRIA

Größter Logistik-Park zwischen Venedig und Graz – Nutzer für 50.000 m2 steht bereits fest

Wien (OTS) - Im slowenischen Sežana, nur wenige Kilometer von den bedeutenden Häfen in Koper und Triest entfernt, starteten in den vergangenen Tagen die Vorbereitungsarbeiten für das LOG CENTER Adria. Auf 26 Hektar Grundstücksfläche werden drei moderne Logistik-Immobilien realisiert, auf sieben Hektar der Liegenschaft soll ein Grüngürtel entstehen. Nun wurde mit den ersten Erdarbeiten begonnen, entwickelt wird das Projekt von dem österreichischen Developer GO ASSET.

Der weitere Fahrplan: Noch heuer sollen die Bauarbeiten für die erste und größte Distributionshalle mit 50.000 m2 folgen. Nutzer dieser Immobilie wird der deutsche Non-Food-Nahversorger TEDi sein. Das Unternehmen betreibt über 2.400 Filialen in neun europäischen Ländern, das LOG CENTER ADRIA Sežana soll die Märkte Zentral- und Südosteuropa mit Waren versorgen. Bereits 2022 soll TEDi die Immobilie in Betrieb nehmen können.

Der neue Logistik-Hub bringt auch der Region etwas. „Wir erwarten, dass mehr als 400 Arbeitsplätze durch das LOG CENTER Adria in Sežana enstehen werden“, freut sich GO ASSET-Geschäftsführer Andreas Liebsch. Mit dem Bau der beiden weiteren Hallen, werde diese Zahl noch bedeutend ansteigen. Auch der Hafen von Koper sowie lokale Unternehmen würden durch das neue Center profitieren, so Liebsch. Insgesamt investiert GO ASSET über 50 Mio. Euro in den Standort.

https://www.logcenteradria.com





Über GO ASSET Development

Als unabhängiges und flexibles Unternehmen mit raschen Entscheidungswegen sowie einer starken Eigenkapitalbasis zählt GO ASSET seit der Gründung im Jahr 2006 als Experte für großvolumige Logistik-, als auch City-Logistikprojekte in AT und CEE/SEE.

Unter der Marke LOG CENTER entwickelt GO ASSET großvolumige Multi-Tenant-Logistikflächen in Süd- und Osteuropa, die an strategisch ausgezeichneten Verkehrsachsen liegen. www.goasset.at

