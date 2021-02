Sidl: Österreich muss endlich Pfandsystem einführen

St. Pölten/Brüssel (OTS) - Wie ein aktuelles Greenpeace-Rechtsgutachten zeigt, steht Österreich unter dringendem Handlungszwang, um die EU-Einwegplastik-Richtlinie bis Anfang Juli 2021 zu erfüllen. Konkret geht es um die getrennte Sammlung von Einweg-Plastikflaschen, die entsprechend den EU-Vorgaben recycelt werden sollen. Bis zum Jahr 2029 soll die Recyclingquote der Getränke-Plastikflaschen dann 90 Prozent betragen. „Wenn Österreich nicht schnell handelt, drohen hier Strafzahlungen. Diese Mittel sollten besser jetzt im Umweltbereich investiert werden“, kommentiert Sidl die möglichen Strafzahlungen von bis zu 45 Millionen Euro, die auf Österreich zukommen könnten und fordert die rasche Erfüllung der EU-Vorgaben: “ Österreich muss endlich ein Pfandsystem einführen, um die Sammelquote für Einweg-Plastikflaschen erfüllen zu können – gerade dabei bieten sich Kooperationen mit anderen Mitgliedsstaaten an.“ ****

„Die EU hat endlich erkannt, wie wichtig die Kreislaufwirtschaft für den Umwelt- und Klimaschutz ist. Österreich darf sich da nicht zum Nachzügler entwickeln, sondern muss mit dem vorhandenen Know-how eine Vorreiterrolle einnehmen“, betont Sidl, der auf zahlreiche erfolgreiche Beispiele für entsprechende Pfandsysteme in anderen EU-Mitgliedsstaaten, wie den skandinavischen Ländern oder Deutschland verweist. „Das Problem mit Müll aus Einweg-Flaschen endet nicht an nationalen Grenzen. Gerade deshalb brauchen wir Lösungen die über Österreich hinausgehen. In Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn könnte hier ein neues Vorzeigemodell für Europa entstehen“, mahnt Sidl auch in diesem Bereich eine verstärkte europäische Zusammenarbeit ein.

