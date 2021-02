Wie wichtig ist der Ehrenkodex? Neue Heimat Zeitung - Yeni Vatan wurde Mitglied im Österreichischen Presserat

Wien (OTS) - Der Präsident des Österreichischen Presserats Dieter Henrich war zu Besuch beim Herausgeber der „Neuen Heimat Zeitung“ Birol Kilic und besprach mit ihm die Qualität und Quantität der Medienberichterstattung. Er freut sich über die neue Mitgliedschaft der „Yeni Vatan Gazetesi („Neue Heimat Zeitung“), die seit 1999 als älteste und ständige österreichische Zeitung im Migrantenbereich auf dem Markt besteht.



Die Yeni Vatan Gazetesi („Neue Heimat Zeitung“) unterzeichnete Anfang Februar 2021 den Ehrenkodex, sowie die Schiedsgerichtsbarkeitserklärung. Mit der Hinterlegung der entsprechenden Erklärung und Unterschriften verpflichtet sie sich dazu, die im Ehrenkodex enthaltenen publizistischen Grundsätze zu beachten und auszuführen.

Der Ehrenkodex bildet die Grundlage der Entscheidungen des Senates des Presserats und alle Entscheidungen werden vom Presserat veröffentlicht.



Der Präsident des Österreichischen Presserats Henrich: „Wir freuen uns natürlich die „Neue Heimat Zeitung“-Yeni Vatan Gazetesi mit an Bord begrüßen zu dürfen und laden natürlich alle beständigen österreichischen Migrantenzeitungen herzlich dazu ein, bei uns Mitglied zu werden. Dadurch kann ein Mindeststandard an Qualität und Kontrolle garantiert werden und der hochwertige Journalismus wird gesichert. Das kommt nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an, sondern auch bei den seriösen Kooperationspartnern. Die Verpflichtung zu einem medienethischen Standard durch den Ehrenkodex ist ein wichtiges und gutes Signal.“

„Yeni Vatan Gazetesi"(„Neue Heimat Zeitung“) Herausgeber Birol Kilic: „Wir freuen uns bei solch einem schätzenswerten Verein Mitglied sein zu dürfen. Unsere journalistische Selbstkontrolle, die wir seit fast 22 Jahren durchführen, wurde nun eigentlich mit der Mitgliedschaft beim Presserat gekrönt. Für uns war und ist es selbstverständlich, die Grundsätze des Ehrenkodex des Österreichischen Presserats zu verwirklichen und umzusetzen.“

