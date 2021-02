Roman Kuch neuer Regional Manager bei VMG

Roman Kuch übernimmt als Regional Manager die Führung bei VMG Wien/Niederösterreich inklusive der Leitung des Bereichs Construction/Real Estate

Wien (OTS) - Mag. Roman Kuch, neuer Regional Manager für Wien und Niederösterreich der zum GrECo-Konzern gehörenden VMG Versicherungsmakler GmbH, übernimmt in der Region auch die Führung für den Bereich „Construction/Real Estate“. Roman Kuch weist rund dreißig Jahre Erfahrung im Banken- und Versicherungsbereich auf.

Mit dem Einstieg in die VMG kann Kuch auf sein umfassendes Netzwerk im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit als Kommerzkundenberater bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG zurückgreifen. Die Erste Bank stellt gemeinsam mit den Sparkassen den wichtigsten Kooperationspartner der VMG dar. Kuch´s Ausbildung sowie seine Erfahrungen in der Führung eines Kommerzkundenteams wird er ebenfalls in seine neue Funktion einbringen.

Roman Kuch freut sich über die neue Herausforderung, als Regional Manager und den Specialty-Bereich der VMG Construction & Real Estate: „Mein Hauptaugenmerk wird auf der Akquisition neuer Klienten liegen. Zusammen mit meinem neuen Team bieten wir Dienstleistungen für Bauunternehmen, Bauherren und Projektentwickler, Architekten und Planer sowie für Banken und Projektfinanziers. Wir begleiten die gesamte Wertschöpfungskette von der Machbarkeitsstudie über Planung und Konzeption hin zu Ausführung und Betrieb bzw. Nachhaftung.“

Über VMG/GrECo

Der unabhängige Versicherungsmakler VMG ist seit 2010 Teil der GrECo Gruppe bleibt aber selbstständiges Unternehmen bestehen und kümmert sich mit umfassendem Know-how und in gewohnter Servicequalität um seine Klienten – unterstützt durch die Marktstärke und dem weltweiten Service-Netzwerk der GrECo Gruppe.

Die GrECo Gruppe ein Familienunternehmen im Privatbesitz, bietet ihren Klienten individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement und ist Österreichs führender Versicherungsberater für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien 57 Niederlassungen und ca. 1.000 Mitarbeiter in 16 Ländern, davon rund 350 in Österreich geleitet. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo in über 200 Ländern weltweit vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG | Elmargasse 2-4 | 1190 Wien | www.greco.services

Mag. Judith Fleck | T +43 5 04 04 140 | M +43 664 88 38 05 09 | E j.fleck @ greco.services