Pylontech begegnet der boomenden globalen Nachfrage nach Energiespeichern mit engagierter, innovativer Forschung und Entwicklung

Shanghai (ots/PRNewswire) - Einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Energiespeichersysteme (ESS), Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech" oder das "Unternehmen"), hat bekannt gegeben, dass man trotz eines engen Zeitplans mit dem Plan, innerhalb von drei Jahren auf 4 GWh zu expandieren, auf Kurs ist.

Unter Verweis auf den erfolgreichen Börsengang an der Shanghai Stock Exchange Star Market am 30. Dezember 2020 als erstes börsennotiertes Unternehmen mit dem Schwerpunkt Speicher, bei dem Pylontech mehr als 2 Milliarden CNY (~301 Millionen US-Dollar) einnahm, sagte Wen Tan, CEO von Pylontech: "Wir haben uns in diesem chinesischen Neujahrsfest nur wenige Tage frei genommen, damit wir sowohl die Zellproduktion als auch die Kapazitätserweiterung fortsetzen konnten. Das ist in der chinesischen Tradition höchst ungewöhnlich, aber wir sind bestrebt, unsere Kunden, die gewartet haben, mit mehr Ressourcen zu versorgen."

Seit 2013 hat das Unternehmen ein strategisches Batterie-Energiespeichersystem (BESS) für den globalen Markt entworfen. In den letzten Jahren ist Pylontech mit den Vorteilen der vertikal integrierten LFP ESS-Lösungen stetig und dramatisch gewachsen. Die Produkte decken den gesamten Spannungsbereich von 12 V bis 1500 V und die gesamte Kapazität von 500 Wh bis zu mehr als 100 MWh ab und decken den Bedarf an ESS für Privathaushalte, kommerzielle und industrielle ESS und netzgekoppelte Dienste.

Die Analyse zeigt, dass sich der globale Energiespeichermarkt rasant entwickelt und allein für Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicher steigt die Nachfrage deutlich an, während das Angebot knapp ist, was bedeutet, dass Pylontech in einer günstigen Position ist. Die Daten zeigen, dass im Jahr 2019 die weltweite Marktnachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für Kommunikations-Basisstationen 12,1 GWh betrug und die Nachfrage im Jahr 2025 voraussichtlich 60 GWh erreichen wird.

"In den letzten zehn Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Partnern auf der ganzen Welt die Stromerzeugung, -speicherung und -nutzung neu definiert", so Geoffrey Song, VP of International Business. "Kontinuierliche Innovation und breite Zusammenarbeit sind der einzige Weg zu einer effizienten, nachhaltigen und bezahlbaren neuen Energiestruktur. Wir glauben fest an die klimaneutralen Verpflichtungen der weltweit führenden Unternehmen und sind bestrebt, unsere Leidenschaft in die Bewegung einzubringen."

Informationen zu Pylontech

Pylontech wurde 2009 als dedizierter Anbieter von Batteriespeichersystemen (BSS) gegründet, indem das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration zusammenführte. Durch die Bereitstellung von zuverlässigen und erschwinglichen ESS-Batterieprodukten und -Lösungen für globale Märkte ist das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter von Lithium-Batteriespeichern geworden.

