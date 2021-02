Tierschutz Austria: Wildschweinjunges in Nöten

Blutjunger Babykeiler ohne Muttertier aufgefunden. Albert wird nun von TSA großgezogen.

Vösendorf (OTS) - Tierischer Hilferuf aus Wolfsgraben (Bezirk St. Pölten): Ein blutjunger Frischling irrte einige Zeit in einem Garten umher. Der kleine Eber schrie herzzerreißend nach seiner Mutter, die Schreie blieben allerdings unbeantwortet. Nachdem die Gartenbesitzerin richtigerweise einige Zeit abgewartet hatte, ob sich die Bache nicht doch noch zeigt, fasste sie sich ein Herz und brachte den Kleinen ins Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins). Was mit dem Muttertier tatsächlich passiert ist, ließ sich leider nicht herausfinden.

Der Babykeiler „Albert“, wie er nun genannt wird, wurde tierärztlich untersucht und ist zum Glück gesund. Er dürfte zum Zeitpunkt des Fundes nur ein oder zwei Tage alt gewesen sein. Daher wird Albert nun rund um die Uhr vom TSA-Pflegeteam betreut. Das bedeutet unter anderem: alle zwei Stunden ein Fläschchen mit Aufzuchtmilch und ganz viel Körpernähe und Liebe seiner PflegerInnen, die der kleine Eber auch dankbar annimmt. Apropos Fläschchen: Sein Appetit ist ausgezeichnet. Er weckt seine Adoptiveltern immer pünktlich mit einem Nasenstupser, wenn es Zeit für die nächste Ration ist.

TSA ist zuversichtlich, dass Albert zu einem stattlichen Keiler heranwachsen wird. Da es sich bei ihm um eine Handaufzucht handelt, kann er allerdings nicht wieder ausgewildert werden. Daher wird für Albert in weiterer Folge ein Platz in einem Wildpark oder an einem ähnlich kompetenten Ort gesucht, wo er dennoch ein artgerechtes Leben führen kann. Jetzt heißt es aber für den Kleinen: Groß und stark werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher



Tierschutz Austria

Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf



Telefon: +43 1 699 24 50 – 16

Handy: +43 699 1660 40 66

Fax: +43 1 699 24 50 - 98

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at