Agentur „PR.AG“ blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück

Wien (OTS) - Die im September 2019 gegründete Public Relations- und Public Affairs- Agentur „PR.AG“ in Wien, die sich auf die Kommunikation von Gesundheits-, Medien-, Umwelt- und Politikthemen und Market Access spezialisiert hat, weist für 2020 eine positive Leistungsbilanz auf.

„Im Jahr 2020 konnten wir zahlreiche Unternehmen und Organisationen als neue Kunden gewinnen und gegenüber 2019 die Kundenanzahl verdreifachen. Gerade in diesem so herausfordernden Corona-Jahr wurden spezialisierte Beratung, professionelle Stakeholder- Kommunikation und zielgruppenorientierte Kampagnen besonders geschätzt“, so Firmenpartner Axel Ganster, dessen Firma auch Mitglied im Medical Opinion Network ist. „Wir legen Wert auf rasche und individuelle Betreuung unserer Kunden, die bei uns ausnahmslos von den Unternehmenspartnern persönlich durchgeführt wird.“

Zu den Kunden von PR.AG zählen unter anderem die IGEPHA, die Österreichische Gesellschaft für Neurologie, Futuro Holding, MedMedia, MEDahead, Ärzte Krone Verlag, AbbVie, Biogen, Sobi, Institut für Sozialästhetik und Inclusion24.

„Eines unserer Agentur-Highlights im Jahr 2020 war der ‚Neurologie Schwerpunkt‘, der im Rahmen einer umfassenden Medienkooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, der ORF 2-Sendereihe ‚Guten Morgen Österreich‘ und zahlreichen Print- und Onlinemedien optimal kommuniziert wurde“, so Axel Ganster.

Auch für 2021 sind zahlreiche Kampagnen, Medienkooperationen und Initiativen zu den Themen Gesundheit, Umwelt und Medien vorgesehen. Sollte es die COVID-19-Situation zulassen sind neue, innovative Veranstaltungsformate geplant.

PR.AG ist Partner der Medical Media Consulting GmbH. Weitere Infos unter www.m-m-c.at

